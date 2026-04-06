گزارش والاستریت ژورنال از انعطاف واشینگتن در برابر تهران
یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که ایالات متحده در قبال ایران انعطاف نشان داده و از برخی خواستههای خود عقبنشینی کرده است؛ با این حال، طرف ایرانی نسبت به نیات واشینگتن برای برقراری آتشبس تردید دارد.
روز دوشنبه، ۶ آوریل ۲۰۲۶، روزنامه "والاستریت ژورنال" گزارش داد که دولت آمریکا در رویکرد خود قبال ایران نرمش نشان داده و از بخشی از مطالبات پیشین خود دست کشیده است. این روزنامه به نقل از میانجیگران منطقهای اعلام کرد که به مقامات ایرانی ابلاغ شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علیرغم تهدیدهای مداومش، "مشتاق و خواهان" اعلام آتشبس در منطقه است.
بهرغم این انعطافپذیری از سوی واشینگتن، طرف ایرانی همچنان به نیات آمریکا مشکوک است. مقامات تهران نگرانند که ایالات متحده از پیشنهاد آتشبس ۴۵ روزه به عنوان فرصتی برای بازسازی توان نظامی و آمادگی جهت انجام حملات گستردهتر در آینده سوءاستفاده کند.
تلاشها برای برقراری آتشبس میان آمریکا و ایران در حالی صورت میگیرد که تنشها در خاورمیانه به سطح خطرناکی رسیده است. پیش از این گزارش شده بود که برخی کشورهای منطقه و پاکستان در حال میانجیگری برای دستیابی به یک توافق موقت هستند.
ایجاد فرصت برای گفتگوهای سازنده و کاهش تنشهای منطقهای، تأمین امنیت در تنگه هرمز و کاهش خطرات تهدیدکننده خطوط انتقال انرژی، اهداف اصلی این پیشنهاد آتشبس هستند.
در ماههای اخیر، ایالات متحده بارها تهدیدهای تندی را علیه ایران مطرح کرده، اما همزمان تمایل خود را برای دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک ابراز داشته است تا از گسترش جنگ و خارج شدن کنترل اوضاع جلوگیری کند.