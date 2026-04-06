سرگردانی ۲ هزار کشتی و وضعیت اضطراری برای دریانوردان

23 دقیقه پیش

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی فاش کرد که به دلیل تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، نزدیک به ۲ هزار کشتی در تنگه هرمز متوقف شده‌اند. این بن‌بست دریایی، جان و سلامت بیش از ۲۰ هزار دریانورد را که با کمبود شدید مایحتاج روبه‌رو هستند، در معرض خطر جدی قرار داده است.

طبق آمار سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، هزاران دریانورد در شرایطی بحرانی گرفتار شده‌اند؛ آن‌ها به دلیل تنش‌هایی که بیش از یک ماه است منطقه را فراگرفته، نه توان پیشروی دارند و نه راهی برای بازگشت.

بر اساس داده‌های موجود، در هفته‌های اخیر، کمتر از ۲۰۰ کشتی موفق به عبور از تنگه شده‌اند. همچنین اکثریت قریب به اتفاق شناورها همچنان متوقف هستند، این در حالیست کە هیچ چشم‌انداز روشنی برای عادی‌سازی تردد دریایی در آینده نزدیک وجود ندارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر اولیه دریانوردان از جمله مواد غذایی، سبزیجات و آب آشامیدنی رو به اتمام است. علاوه بر این، سایه سنگین حملات نظامی و بمباران‌ها، امنیت کشتی‌ها و خدمه را به شدت تهدید می‌کند.

استفاده از آب کولر و ماهیگیری برای بقا تصاویر و ویدئوهای منتشر شده توسط دریانوردان (به‌ویژه اتباع چینی) عمق فاجعه را نشان می‌دهد. برخی از آن‌ها برای شست‌وشوی بدن و لباس‌های خود ناچار به جمع‌آوری آب حاصل از میعان کولرها شده‌اند و برخی دیگر برای تأمین وعده‌های غذایی روزانه خود به ماهیگیری روی آورده‌اند.