اقلیم کوردستان به شدت از سکوت بغداد در برابر حملات پهپادی به اقلیم کوردستان انتقاد کرد

در پی حمله پهپادی به یک روستا حومه‌ی شهر اربیل پایتخت اقلیم کوردستان، دو شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادند و رخداد واکنش تند مقام‌های محلی و امنیتی اقلیم کوردستان نسبت به «سکوت» دولت فدرال عراق را به دنبال داشت.

بر اساس اعلام اداره‌ی کل مبارزه با تروریسم کوردستان، این حمله بامداد سه‌شنبه ساعت ۰۰:۱۵ سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶) به وقت محلی رخ داده و طی آن یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده که از خاک ایران پرتاب شده بود، منزل مسکونی یک خانواده در روستای «زرگزەوی» از توابع ناحیه دارەشەکران در استان اربیل را هدف قرار داده است.

در نتیجه‌ی این حمله، دو شهروند به نام‌های «موسی انور رسول» و همسرش «مژده اسعد حسن»، در داخل خانه‌ی خود شهید شدند. نهاد مبارزه با تروریسم کوردستان این اقدام را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و «جنایت جنگی» توصیف کرده و آن را به‌شدت محکوم کرده است.

در همین حال، امید خوشناو، استاندار اربیل، با تأیید این حمله اعلام کرد که از بعدازظهر روز دوشنبه موجی از حملات پهپادی به اقلیم کوردستان آغاز شده است. به گفته‌ی وی، سامانه‌های دفاعی توانسته‌اند بخش قابل توجهی از پهپادها را در آسمان منهدم کنند، اما سقوط یکی از آن‌ها در این روستا به کشته شدن دو غیرنظامی انجامیده است.

استاندار اربیل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، به‌شدت از «بی‌تفاوتی» دولت مرکزی عراق در قبال این حملات انتقاد کرد و خواستار اتخاذ موضعی جدی برای مهار گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون شد. وی تأکید کرد: «هدف قرار دادن غیرنظامیان تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.»

خوشناو همچنین یادآور شد که اقلیم کوردستان بخشی از درگیری‌های جاری در منطقه نیست و همواره تلاش کرده است شهروندان خود را از پیامدهای انسانی و مادی این تنش‌ها محافظت کند.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر، مناطق مختلف اقلیم کوردستان بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که نگرانی‌ها درباره تشدید ناامنی و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است.