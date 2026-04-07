تشدید تنشها در روز سیونهم جنگ؛ هشدار سازمان ملل، تداوم حملات و تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران
پروندهی تنگهی هرمز و گفتگوهای آتشبس وارد بنبست شده است
تحولات جنگ میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل در سیونهمین روز خود وارد مرحلهای حساس و پیچیده شده است؛ مرحلهای که همزمان با تشدید حملات نظامی، افزایش تلفات انسانی، تحرکات تازهی نظامی آمریکا و تلاشهای محدود دیپلماتیک همراه شده است.
سازمان ملل متحد نسبت به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای حمله به زیرساختهای انرژی و تأسیسات حیاتی ایران ابراز نگرانی شدید کرده است.
سخنگوی این سازمان تأکید کرده که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله به زیرساختهای غیرنظامی به هر شکل ممنوع است. این هشدار پس از آن مطرح شد که ترامپ در اظهاراتی تند اعلام کرد «ایران میتواند در یک شب نابود شود» و حتی احتمال اجرای چنین سناریویی را در کوتاهمدت مطرح کرد.
همزمان ، وزیر دفاع آمریکا از اجرای «بزرگترین عملیات بمباران» از آغاز جنگ خبر داده و وعده داده است که حملات گستردهتر نیز در راه است.
حملات گستردهی به ایران و واکنش تهران
در ادامهی این روند، اسرائیل از انجام یک عملیات هوایی گسترده علیه اهدافی در تهران و چند شهر دیگر ایران خبر داده است؛ عملیاتی که به گفتهی تلآویو، زیرساختها و توانمندیهای نظامی ایران را هدف قرار داده است.
همزمان گزارشها از داخل ایران حاکی از تداوم بمبارانهای شدید در شهرهایی چون تبریز، قزوین و مناطق جنوبی کشور است. منابع محلی از وقوع دهها انفجار و هدف قرار گرفتن انبارهای مهمات و تأسیسات سوخت خبر میدهند.
در واکنش، فرماندهی قرارگاه خاتمالانبیای ایران تأکید کرده تهدیدهای آمریکا «بیاثر» است و عملیاتهای تهاجمی علیه منافع آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد یافت. همچنین مقامهای ایرانی با فراخوان عمومی، خواستار تجمع اعتراضی علیه حملات به زیرساختهای غیرنظامی شدهاند.
تلفات انسانی؛ جنگی با هزینههای سنگین منطقهای
آمارهای منتشرشده نشان میدهد این جنگ به یکی از پرهزینهترین درگیریهای اخیر منطقه تبدیل شده است.
در ایران، هزاران نفر کشته شدهاند که بخش قابل توجهی از آنان غیرنظامی و حتی کودکان هستند.
در لبنان، بیش از هزار کشته گزارش شده و نیروهای حزبالله نیز تلفات سنگینی دادهاند.
در عراق، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مختلف و غیرنظامیان جان باختهاند.
در اسرائیل و آمریکا نیز دهها کشته و صدها زخمی ثبت شده است.
کشورهای حوزهی خلیج فارس و حتی برخی کشورهای خارج از منطقه نیز از این درگیری بیتأثیر نماندهاند.
این آمارها نشاندهنده گسترش جغرافیایی جنگ و تبدیل آن به بحرانی فراگیر در سطح منطقه است.
بنبست در پروندهی تنگهی هرمز و افزایش خطر تشدید جنگ
یکی از محورهای اصلی بحران، بسته شدن تنگه هرمز است؛ گذرگاهی حیاتی برای انرژی جهان.
گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات برای بازگشایی این مسیر به بنبست رسیده و ایران نشانهای از عقبنشینی نشان نداده است. تحلیلگران هشدار میدهند در صورت تداوم این وضعیت، آمریکا ممکن است وارد مرحله جدیدی از حملات شده و زیرساختهای حیاتی ایران از جمله پلها و نیروگاهها را هدف قرار دهد.
تحرکات نظامی آمریکا؛ اعزام نیرو و تشدید آمادگی
در همین راستا، آمریکا اعزام نیروهای جدید به منطقه را آغاز کرده است. از جمله، یک یگان توپخانهای و همچنین نیروهای تخصصی موشکی از ایالت آرکانزاس به خاورمیانه اعزام شدهاند.
این تحرکات نشاندهنده آمادگی واشنگتن برای ورود به فاز شدیدتر درگیری است؛ بهویژه در شرایطی که ضربالاجل تعیینشده برای ایران در خصوص تنگه هرمز رو به پایان است.
شکاف سیاسی در آمریکا و حمایت از رویکرد ترامپ
در داخل آمریکا نیز این بحران به موضوعی مهم در رقابتهای سیاسی تبدیل شده است. برخی سناتورها از جمله لیندزی گراهام از رویکرد ترامپ حمایت کرده و او را «رهبر مناسب در زمان مناسب» توصیف کردهاند.
این در حالی است که فضای سیاسی آمریکا بیش از پیش دچار دوگانگی شده و تصمیمگیری دربارهی ادامه جنگ با حساسیت بیشتری دنبال میشود.
تلاشهای دیپلماتیک؛ پیشنهاد ایران برای توقف جنگ
در کنار تشدید تنشها، تلاشهای محدودی برای مهار بحران نیز جریان دارد.
بر اساس گزارشها، ایران یک طرح ۱۰ مادهای از طریق میانجیها به آمریکا ارائه کرده که شامل:
تضمین عدم حمله مجدد به ایران
توقف حملات اسرائیل به متحدان منطقهای
لغو تحریمها
در مقابل، ایران آمادگی خود را برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده است.
با این حال، ترامپ این پیشنهاد را «گامی مهم اما ناکافی» دانسته و تهدید کرده در صورت عدم توافق، حملات جدید و «فلجکننده» علیه ایران آغاز خواهد شد.
مجموع این تحولات نشان میدهد جنگ جاری وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ مرحلهای که در آن سه روند همزمان در جریان است:
1. تشدید عملیات نظامی و افزایش تلفات انسانی
2. افزایش فشارهای سیاسی و تهدیدهای متقابل
3. تلاشهای محدود اما شکننده برای رسیدن به توافق
در چنین شرایطی، نگاهها به ساعات و روزهای آینده دوخته شده است؛ جایی که تصمیمات سیاسی و نظامی میتواند مسیر این بحران را به سمت کاهش تنش یا گسترش یک جنگ فراگیر منطقهای سوق دهد.