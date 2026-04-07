هدف قرار دادن غیرنظامیان جنایت جنگی است

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله پهپادی به منزل یک پیشمرگه در حومه اربیل را "جنایت جنگی" توصیف کرد و خواستار توقف حملات بی‌دلیل و بی‌اساس به مردم اقلیم کوردستان شد.

امروز سه‌شنبه، ۷ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی ضمن ابراز تاسف عمیق از شهادت یک پیشمرگه و همسرش در پی حمله پهپادی، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد. وی، در این پیام اظهار داشت: از شنیدن خبر حمله پهپادی به منزل یک پیشمرگه در محدوده اربیل که منجر به شهادت وی و همسرش شد، بسیار متأثر و غمگین هستم.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با "شنیع" خواندن این جنایت، تأکید کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و منازل شهروندان، مصداق بارز جنایت جنگی است. ما فریاد مظلومیت مردم بی‌گناه کوردستان را به گوش جهانیان می‌رسانیم تا حدی برای این ستمگری‌ها تعیین شود و دیگر به بهانه‌های واهی و بی‌اساس، به مردم کوردستان حمله نشود.

لازم به ذکر است که در ساعت ۱۲:۱۵ بامداد امروز سه‌شنبه، در پی حمله یک پهپاد انتحاری به روستای "زرگه‌زوی" در استان اربیل، دو شهروند (یک زوج) جان خود را از دست دادند.