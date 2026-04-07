اخبار

مسرور بارزانی: حملات بی‌دلیل به اقلیم کوردستان باید پایان یابد

هدف قرار دادن غیرنظامیان جنایت جنگی است

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله پهپادی به منزل یک پیشمرگه در حومه اربیل را "جنایت جنگی" توصیف کرد و خواستار توقف حملات بی‌دلیل و بی‌اساس به مردم اقلیم کوردستان شد.

امروز سه‌شنبه، ۷ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی ضمن ابراز تاسف عمیق از شهادت یک پیشمرگه و همسرش در پی حمله پهپادی، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد. وی، در این پیام اظهار داشت: از شنیدن خبر حمله پهپادی به منزل یک پیشمرگه در محدوده اربیل که منجر به شهادت وی و همسرش شد، بسیار متأثر و غمگین هستم.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با "شنیع" خواندن این جنایت، تأکید کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و منازل شهروندان، مصداق بارز جنایت جنگی است. ما فریاد مظلومیت مردم بی‌گناه کوردستان را به گوش جهانیان می‌رسانیم تا حدی برای این ستمگری‌ها تعیین شود و دیگر به بهانه‌های واهی و بی‌اساس، به مردم کوردستان حمله نشود.

لازم به ذکر است که در ساعت ۱۲:۱۵ بامداد امروز سه‌شنبه، در پی حمله یک پهپاد انتحاری به روستای "زرگه‌زوی" در استان اربیل، دو شهروند (یک زوج) جان خود را از دست دادند.

 
 
کاوە جم ,