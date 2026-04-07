ارتش ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، آماده‌سازی‌های خود را جهت عملیاتی کردن تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران آغاز کرده است. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که امیدها برای دستیابی به توافق، پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی ترامپ، به بن‌بست رسید.

بر اساس گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"، هیئت‌های مذاکره‌کننده نسبت به پاسخ مثبت تهران به خواسته ترامپ مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز خوش‌بین نیستند. کمتر از ۲۴ ساعت بە ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا به آن باقی مانده است.

در اقدامی آشکار، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا "سنتکام"، در حساب‌های رسمی خود به زبان‌های عربی و انگلیسی در شبکه اجتماعی "ایکس"، تصاویری از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-2 Spirit را منتشر کرد.

سنتکام اعلام کرده است که تیم‌های فنی در حال انجام آخرین بررسی‌ها روی این جنگنده‌ها برای آغاز عملیاتی تحت عنوان "خشم حماسی" علیه ایران هستند.

این آمادگی نظامی در پی اظهارات تند دونالد ترامپ صورت می‌گیرد که پیش‌تر گفته بود: ایران می‌تواند تنها در یک شب نابود شود. ترامپ، تاکید کرده است که اگر تا موعد مقرر توافق قابل قبولی حاصل نشود، دستور تخریب تمامی پل‌ها و نیروگاه‌های تولید انرژی در داخل خاک ایران را صادر خواهد کرد.