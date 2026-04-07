وزیر پیشمرگه: جان شهروندان و حاکمیت سرزمین ما خط قرمز است

وزیر پیشمرگه حمله‌ی ترورسیتی پهپادی به منطقه‌ی غیرنظامی را به شدت محکوم کرد

3 ساعت پیش

وزیر پیشمرگه‌ی اقلیم کوردستان با محکومیت شدید حمله پهپادی به روستایی در مرز اربیل که به کشته شدن یک پیشمرگه و همسرش انجامید، خواستار موضع‌گیری عملی بغداد و جامعه جهانی شد.

شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه اقلیم کوردستان امروز سه‌شنبه، 07 آوریل 2026، ، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه به‌شدت حمله‌ی «تروریستی» انجام‌شده با یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده به روستای «زرگزەوی» در استان اربیل را محکوم می‌کند.

وی توضیح داد که در نتیجه‌ی این حمله، یک پیشمرگه به نام «موسی انور رسول» به همراه همسرش جان خود را از دست داده‌اند.

وزیر پیشمرگه با تأکید بر اینکه «جان شهروندان و حاکمیت سرزمین خط قرمز است»، از دولت فدرال عراق و جامعه‌ی بین‌المللی خواست تا در برابر این‌گونه اقدامات سکوت نکنند و موضعی عملی برای حفاظت از حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان اتخاذ کنند.

شورش اسماعیل همچنین تصریح کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان، نقض تمامی موازین حقوقی و انسانی و تجاوز به حاکمیت اقلیم کوردستان و عراق است و تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه به شمار می‌رود.

در پایان این بیانیه، وزارت پیشمرگه و نیروهای آن مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌ی قربانیان ابراز کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این حمله ساعت 00:15 بامداد امروز سه‌شنبه 07 آوریل، با استفاده از یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده روستای «زرگزەوی» را هدف قرار داد که در پی آن، یک زوج غیرنظامی جان باختند.