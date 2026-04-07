46 دقیقه پیش

رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقا در پاریس، ضمن بررسی ابعاد ضرب‌الاجل آمریکا برای تهران، رویکرد بی‌طرفانه‌ی دولت اقلیم کوردستان در تنش‌های خاورمیانه را سنجیده‌ترین تصمیم ممکن توصیف کرد. وی همچنین تأکید کرد که رویارویی واشنگتن و تهران به یک بن‌بست رسیده و اروپا تمایلی به همراهی با آمریکا در این بحران ندارد.

دکتر عادل باخوان، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقا در گفتگویی اختصاصی با تلویزیون "کوردستان ۲۴"، به تحلیل پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی اخیر در خاورمیانه پرداخت. وی، در این مصاحبه، شکاف دیدگاه میان اروپا و آمریکا و همچنین رویکرد دیپلماتیک دولت اقلیم کوردستان را مورد ارزیابی قرار داد.

تردید در اجرای ضرب‌الاجل‌ها

دکتر عادل باخوان، در ارزیابی خود از پایان مهلت ضرب‌الاجل تعیین‌شده‌ی واشنگتن برای تهران، وضعیت کنونی میان ایران، اسرائیل و آمریکا را یک "بن‌بست" کامل خواند که در آن نه تنش‌ها فروکش می‌کند و نه به یک جنگ تمام‌عیار ختم می‌شود. به گفته‌ی وی، خروج از این بن‌بست مستلزم پذیرش مفهوم "تسلیم" از سوی یکی از طرفین است که نه سپاه پاسداران و نه دونالد ترامپ حاضر به پذیرش آن نیستند.

دکتر باخوان، با ابراز تردید نسبت به اجرای یک حمله‌ی ویرانگر از سوی آمریکا پس از پایان مهلت مقرر، خاطرنشان کرد: ترامپ پیش از این نیز در قبال حماس، بحران اوکراین و کشورهای اروپایی اولتیماتوم‌هایی صادر کرده بود که هیچ‌کدام به اقدامی ویرانگر و عملی منجر نشد. احتمال می‌رود که او بار دیگر صرفاً تهدیدات خود را تمدید کند.

مخالفت اروپا با جنگ نیابتی آمریکا

وی، در بخش دیگری از این مصاحبه، به شکاف عمیق میان اروپا و آمریکا در قبال این بحران پرداخت. دکتر باخوان با استناد به دیدارهای مستمر خود با دیپلمات‌های ارشد غربی در پاریس، دلیل عدم همراهی اروپایی‌ها با واشنگتن را این‌گونه بیان کرد: اروپایی‌ها صراحتاً می‌گویند این جنگِ ما نیست. از آنجا که خاک آمریکا مورد هجوم قرار نگرفته است، اصل دفاع دسته‌جمعی ناتو در اینجا صدق نمی‌کند. وی، تأکید کرد که رهبران اروپا نمی‌پذیرند که واشنگتن بدون مشورت قبلی، آن‌ها را وارد یک جنگ ژئوپلیتیک و امنیتی کند که منافع مستقیمی برایشان به همراه ندارد.

حفظ بی‌طرفی؛ هوشمندانه‌ترین سیاست دولت اقلیم کوردستان

رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقا در پایان بررسی‌های خود، با اشاره به تأثیر این معادلات پیچیده بر منطقه، موضع دولت اقلیم کوردستان مبنی بر حفظ بی‌طرفی را تحسین کرد. وی، تصریح کرد: دولت اقلیم کوردستان تاکنون بهترین و هوشمندانه‌ترین راهبرد را اتخاذ کرده است. هیچ‌کس در این درگیری از ما درخواست کمک نکرده و ما هیچ نفعی در ورود به این جنگ نداریم. با وجود اینکه حاکمیت ما بر خاک خودمان از سوی طرفین درگیر نقض می‌شود، اما با توجه به روابط حسنه‌ی اقلیم با آمریکا و حفظ روابط مناسب با ایران، پرهیز از جانبداری و دعوت به توقف تنش‌ها، بهترین موضعِ ممکن بوده است.

دکتر باخوان، همچنین در خصوص دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مختلف تأکید کرد که این مرکز به عنوان یک نهاد دانشگاهی و پژوهشی، فارغ از جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و دولتی، صرفاً بر اساس منافع علمی و تولید دانشِ بی‌طرفانه، تعاملات دیپلماتیک خود را مدیریت می‌کند.