پرزیدنت بارزانی: کشتار غیرنظامیان نه نشانه شجاعت است و نه مایه افتخار

پرزیدنت مسعود بارزانی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهیدان، تأکید کرد: اراده ملت کوردستان از تمامی حملات و پهپادها قوی‌تر است و هرگز نخواهد شکست؛ ملت کوردستان به خداوند و حقانیت آرمان‌های خود متکی است.

پرزیدنت بارزانی در پی شهادت دو شهروند (زن و شوهر) در روستای "زرگه‌زوی" که در نتیجه حمله پهپادی ایران جان باختند، پیام تسلیتی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شب گذشته بار دیگر اقلیم کوردستان هدف حملات ظالمانه قرار گرفت که متأسفانه در پی آن، دو شهروند بی‌گناه در روستای "زرگه‌زوی" از توابع استان اربیل، توسط پهپادهای ایرانی به شهادت رسیدند. این اقدام، اوج جنایت و ستم است که شهروندان بی‌دفاع کوردستان این‌گونه و بدون هیچ توجیهی، هدف کینه‌توزی‌های کورکورانه قرار می‌گیرند.

شهادت این دو شهروند بی‌گناه، قلوب همه ما را لبریز از درد و اندوه کرد. ضمن ابراز همدردی، مراتب تسلیت خود را به خانواده و بستگان این دو شهید عزیز اعلام می‌دارم و از درگاه خداوند متعال برای آنان بهشت برین مسئلت دارم.

هدف قرار دادن و شهادت شهروندان غیرنظامی اقلیم کوردستان، فاقد هرگونه ارزش انسانی و مایه افتخار نیست. اراده ملت کوردستان از تمامی حملات و پهپادها قوی‌تر است و هرگز نخواهد شکست؛ چرا که تکیه‌گاه این ملت، خداوند متعال و حقانیت آرمان‌هایش است.

مسعود بارزانی ۷ آوریل ۲۰۲۶