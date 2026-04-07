وزارت پیشمرگه: لازم است سودانی برای این حملات و بمبارانها حد و مرز تعیین کند
وزارت پیشمرگه حملات به نیروی پیشمرگه و مناطق مسکونی روستایی را بەشدت محکوم کرد
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان با اشاره به دو حملهی جداگانه پهپادی، خواستار اقدام فوری دولت فدرال عراق برای توقف این حملات شد.
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان روز سهشنبه 07 آوریل 2026 با انتشار بیانیهای اعلام کرد که شامگاه گذشته، در دو حملهی جداگانه با استفاده از پنج پهپاد، یک پایگاه نیروهای پیشمرگه در محدودهی راپەرین و منزل یک پیشمرگه در حومهی اربیل هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، در حملهی نخست، دو پهپاد بمبگذاریشده که از سوی گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون هدایت شده بودند، یک پایگاه پیشمرگه در محدودهی ادارهی راپەرین را هدف قرار دادند.
در حملهی دوم، سه پهپاد بمبگذاریشده که از خاک ایران به سمت حومهی اربیل هدایت شده بودند، منزل یک پیشمرگه به نام «موسی انور» را هدف قرار دادند که در نتیجهی آن، وی به همراه همسرش جان باختند.
وزارت پیشمرگه این حملات را ادامهی زنجیرهای از اقدامات «تخریبی و تروریستی» علیه پایگاههای پیشمرگه و مناطق مسکونی اقلیم کوردستان دانست و ضمن ابراز تسلیت عمیق به خانوادهی قربانیان، تأکید کرد خون شهیدان بیپاسخ نخواهد ماند.
در این بیانیه، مسئولیت این حملات متوجه جمهوری اسلامی ایران و گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق دانسته شده است.
وزارت پیشمرگه همچنین از فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق خواست تا به مسئولیتهای قانونی و امنیتی خود عمل کرده و برای این حملات و بمبارانها حد و مرز مشخصی تعیین کند.