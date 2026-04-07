درگیری مسلحانه مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول

دو مهاجم کشته و یک نفر زخمی شد

4 ساعت پیش

در پی تیراندازی مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول، دو مهاجم کشته و یک نفر زخمی شد؛ همچنین دو مأمور پلیس نیز در این درگیری مجروح شدند.

روز سه‌شنبه 07 آوریل 2026، در منطقه‌ی بشیکتاش استانبول و در مقابل ساختمانی که کنسولگری اسرائیل در آن قرار دارد، صدای تیراندازی شدید شنیده شد. بلافاصله نیروهای متعدد پلیس به محل اعزام شده و تدابیر امنیتی گسترده‌ای در منطقه برقرار شد.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی اداره امنیت استانبول، در جریان این درگیری میان نیروهای امنیتی و سه فرد مسلح، دو نفر از مهاجمان کشته شده و یک نفر دیگر زخمی و از کار افتاده است.

همچنین در جریان مداخله‌ی نیروهای پلیس، دو مأمور پلیس زخمی شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.

مقامات امنیتی اعلام کردند که تحقیقات برای شناسایی هویت مهاجمان و بررسی انگیزه‌های این حمله همچنان ادامه دارد.