منابع خبری از آغاز عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه مواضع راهبردی و زیرساخت‌های حیاتی در خاک ایران خبر دادند.

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران به نقل از معاون استاندار قم، چندین پل کلیدی در شمال، شمال‌غرب و مرکز کشور، از جمله پل بزرگراه تبریز- زنجان و پل یحیی‌آباد، هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن شبکه ریلی در مناطق کاشان، قزوین و جزیره خارگ است. رسانه‌های رسمی تأیید کردند که در پی حمله به یک پل راه‌آهن در کاشان، دست‌کم دو نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بخش دیگری از این عملیات، جزیره خارگ هدف حملات سنگین قرار گرفت.

در حالی که یک مقام آمریکایی در گفتگو با "آکسیوس" از مشارکت ارتش آمریکا در این حملات خبر داده، شبکه "فاکس‌نیوز" به نقل از منبعی دیگر اعلام کرد که عملیات در جزیره خارگ صرفاً توسط نیروهای آمریکایی و علیه انبارها، رادارها و زاغه‌های مهمات انجام شده است.

این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تعیین ضرب‌الاجلی تا نیمه‌شب سه‌شنبه، هشدار داده بود که در صورت عدم دستیابی به یک توافق مورد پذیرش، زیرساخت‌های استراتژیک ایران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های برق را هدف قرار خواهد داد.