ایران می‌گوید خواهان پایان کامل جنگ همراه با تضمین عدم تکرار آن است

3 ساعت پیش

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد تلاش‌های اسلام‌آباد برای توقف جنگ میان ایران و آمریکا به مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده نزدیک شده است.

رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، روز سه‌شنبه 07 آوریل 2026، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تلاش‌های «مثبت و سازنده» پاکستان برای متوقف کردن جنگی که از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده، وارد مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده شده است.

این در حالی است که پاکستان طرحی دو مرحله‌ای برای برقراری آتش‌بس به طرف‌های ایرانی و آمریکایی ارائه کرده است. در مقابل، تهران بار دیگر شروط و خطوط قرمز خود را تکرار کرده و طی هفته‌های گذشته چندین بار تأکید کرده که آتش‌بس موقت را نمی‌پذیرد و خواهان پایان کامل جنگ همراه با تضمین عدم تکرار آن است.

در همین راستا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری این موضع را تکرار کرد و هشدار داد که هرگونه آتش‌بس موقت 45 روزه می‌تواند فرصتی برای طرف آمریکایی جهت بازسازی توان نظامی خود باشد.

وی تصریح کرد که آتش‌بس موقت به معنای توقفی کوتاه برای تجدید سازمان و انجام اقدامات بعدی است و «هیچ فرد عاقلی چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد».

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که تهران بازگشایی تنگه‌ی هرمز را در ازای آتش‌بس موقت نخواهد پذیرفت.

موضوع تنگه‌ی هرمز به‌عنوان یکی از شروط اصلی ایران مطرح شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روزهای اخیر بارها بر لزوم بازگشایی این گذرگاه راهبردی تأکید کرده است. با این حال، تهران بر ایجاد ترتیبات جدید در مدیریت این تنگه پس از پایان جنگ پافشاری دارد و حتی به احتمال مدیریت مشترک آن با عمان اشاره کرده است.

همچنین خبرگزاری «نور نیوز» به نقل از یک منبع گزارش داده است که ایران خواستار دریافت «هزینه امنیتی» از تمامی کشورها برای عبور از تنگه هرمز شده و تأکید کرده است که حتی کشورهای دوست نیز بدون پرداخت این هزینه از عبور آزاد برخوردار نخواهند بود.

پیش‌تر، دونالد ترامپ به تهران تا عصر روز سه‌شنبه مهلت داده بود تا به توافق دست یابد و هشدار داده بود که در غیر این صورت، زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی ایران هدف حملات قرار خواهند گرفت. وی بعدتر اعلام کرد که هنوز «فرصت بزرگی» برای دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز پیش از 07 آوریل وجود دارد.

در همین حال، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها برای آتش‌بس 45 روزه است، اما تاکنون این طرح از سوی دونالد ترامپ تأیید نشده است.