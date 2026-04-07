ترامپ: «یکی از مهمترین لحظات تاریخ جهان»
رئیس جمهور آمریکا تمدن ایران را به نابودی تهدید کرد
رئیسجمهور ایالات متحده با انتشار پیامی کمسابقه، از تحولات «بزرگ و سرنوشتساز» در ایران سخن گفت و آن را یکی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در پیامی در شبکهی اجتماعی «Truth Social» به تحولات جاری در ایران واکنش نشان داد و با ادبیاتی احساسی و امیدوارانه، از احتمال وقوع تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی این کشور سخن گفت.
او در متن کامل پیام خود نوشت:«تمام یک تمدن امشب خواهد مرد. من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما احتمالاً میافتد. اما حالا که تغییر کامل و جامع رژیم اتفاق افتاده، اذهان متفاوت، باهوشتر و کمتر افراطی ظهور خواهند کرد و شاید یک چیز انقلابی عالی اتفاق بیفتد. چه کسی میداند؟ امشب خواهیم فهمید، در یکی از مهمترین لحظات در تاریخ طولانی و پیچیده دنیا. ۴۷ سال تحریف، فساد و مرگ بالاخره پایان خواهد یافت. خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارشها از تحولات سریع و قابل توجه در ساختار سیاسی ایران حکایت دارد. جمهوری اسلامی ایران که از انقلاب سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) قدرت را در دست داشته، پس از ۴۷ سال حکومت با فشارهای گستردهای مواجه شده است.
ترامپ طی هفتههای اخیر بارها از «تغییر رژیم» در ایران سخن گفته و آن را نتیجهی اقدامات هماهنگ ایالات متحده و متحدانش دانسته است. وی حکومت پیشین را به «تحریف حقیقت»، فساد گسترده، حمایت از تروریسم و سرکوب داخلی متهم کرده و تأکید داشته که این دوره در حال پایان است.
در پیام اخیر، رئیسجمهور آمریکا ضمن ابراز نگرانی از آنچه «پایان یک تمدن» خوانده، همزمان ابراز امیدواری کرده است که با ظهور چهرههایی «کمتر افراطی و باهوشتر»، ایران وارد مرحلهای تازه و مثبت شود؛ مرحلهای که او از آن بهعنوان «تحولی انقلابی و عالی» یاد کرده است.
این پیام در حالی منتشر شده که تنشها در منطقه، بهویژه پیرامون تنگهی هرمز، همچنان ادامه دارد و در کنار آن، تحرکات نظامی محدود و تلاشها برای حفظ یا بازگشایی مسیرهای تجاری جریان دارد.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات دقیقتری دربارهی ماهیت «تغییر کامل رژیم» و روند تحولات میدانی منتشر نشده است.
پیام ترامپ در حالی منتشر شده است تنها ساعاتی به پایان ضربالعجل ترامپ برای قبول شروط آمریکا از سوی ایران مانده است و از دیگر سو سپاه پاسداران ایران ضمن ارائه شروط این کشور برای پایان جنگ و درگیری، آمریکا و متحدانش را به حملهی متقابل و انتقام شدید تهدید میکند.