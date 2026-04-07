شهادت یک مجروح دیگر در پی حمله به پایگاه نیروهای پیشمرگه
یکی از پیشمرگان مجروح کوردستان پس از ١٥ روز مبارزه با مرگ شهید شد
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان اعلام کرد، امروز سهشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، یکی دیگر از مجروحان حملهی موشکی ایران به یکی از پایگاههای نیروهای پیشمرگه در حومهی سوران، پس از ۱۵ روز مبارزه با مرگ. در یکی از بیمارستانهای اربیل، بر اثر شدت جراحات شهید شد.
بر اساس این بیانیه، پیشمرگه جانباخته «ویسی آخر سعید شیروانی» نام داشت و از نیروهای تیپ پنجم پیادهنظام وابسته به فرماندهی محور یکم وزارت پیشمرگه بود.
وزارت پیشمرگه در ادامه با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای شهیدان و تمامی مردم کوردستان، بار دیگر بهشدت این حملات و اقدامات غیرقانونی علیه نیروهای پیشمرگه و غیرنظامیان اقلیم کوردستان را محکوم کرد.
بامداد سهشنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، در دو حملهی جداگانه با شش موشک بالیستیک ایرانی، یکی از پایگاههای تیپ هفتم پیادهنظام محور یکم و همچنین یگانی از تیپ پنجم پیادهنظام نیروهای پیشمرگه در مرز سوران هدف قرار گرفت. در نتیجهی این حملات، شش پیشمرگه شهید و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.