نخست‌وزیر اقلیم کوردستان: حمله به سرکنسولگری کویت در بصره نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به سرکنسولگری کویت در شهر بصره را شدیداً محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حمله به سرکنسولگری کویت در بصره را به شدت محکوم می‌کنم، این کار نقض آشکار قوانین بین‌المللی و عهدنامه‌های دیپلماتیک است.»

نخست‌وزیر از دولت فدرال عراق خواست که عاملان این حمله را بازخواست کند و برای پایان دادن به حملات علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک در اقلیم کوردستان و عراق اقدام جدی و عملی انجام دهد.

 

