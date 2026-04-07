نخستوزیر اقلیم کوردستان: حمله به سرکنسولگری کویت در بصره نقض آشکار قوانین بینالمللی است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به سرکنسولگری کویت در شهر بصره را شدیداً محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حمله به سرکنسولگری کویت در بصره را به شدت محکوم میکنم، این کار نقض آشکار قوانین بینالمللی و عهدنامههای دیپلماتیک است.»
نخستوزیر از دولت فدرال عراق خواست که عاملان این حمله را بازخواست کند و برای پایان دادن به حملات علیه نمایندگیهای دیپلماتیک در اقلیم کوردستان و عراق اقدام جدی و عملی انجام دهد.
ندينُ بأشد العبارات الهجوم والاعتداء السافر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة. إنّ هذا العمل التخريبي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدبلوماسية التي تفرض حماية حرمة البعثات وصون أمنها.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 7, 2026
ندعو الحكومة الاتحادية إلى محاسبة المتورطين، واتخاذ…
ب.ن