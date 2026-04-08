ترامپ از همکاری ایران و آمریکا برای پاک‌سازی بقایای هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی خبر داد

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ایالات متحده ضمن اشاره به تغییرات مثبت در ساختار سیاسی ایران، از همکاری دو کشور برای پاک‌سازی بقایای هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که تغییرات بسیار سازنده‌ای در رژیم ایران رخ داده است و از این پس، واشنگتن همکاری نزدیکی با تهران خواهد داشت. رئیس‌جمهور ایالات متحده تاکید کرد که روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

دونالد ترامپ در این پیام تصریح کرد که ایالات متحده با همکاری ایران، تمامی بقایای هسته‌ای را که در پی بمباران توسط بمب‌افکن‌های بی-۲ در عمق زمین دفن شده‌اند، استخراج و پاک‌سازی خواهد کرد. وی افزود که نیروی فضایی ایالات متحده از طریق ماهواره‌ها نظارت بسیار دقیقی بر این مکان‌ها دارد و از روز حمله تاکنون، هیچ‌گونه دستکاری در این سایت‌ها صورت نگرفته است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص روابط اقتصادی نیز خاطرنشان کرد که مذاکرات با ایران در زمینه‌ی کاهش تعرفه‌های گمرکی و لغو تحریم‌های اقتصادی در جریان است. به گفته‌ی وی، این توافق شامل ۱۵ ماده اصلی است که پیش‌تر بر سر بیشتر آن‌ها توافق حاصل شده است.