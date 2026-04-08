آمریکا تعرفه‌ی سنگینی بر کالاهای کشورهای فروشنده‌ی سلاح به ایران وضع کرد.

واشنگتن هم‌زمان با اجرای آتش‌بس ۱۴ روزه، برای جلوگیری از تجدید قوای نظامی تهران، تعرفه‌ی سنگینی بر کالاهای کشورهای فروشنده‌ی سلاح به ایران وضع کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، به کشورهایی که برای ایران تسلیحات نظامی تامین می‌کنند، هشدار جدی داد. وی اعلام کرد هر کشوری که به ایران سلاح ارسال کند، بلافاصله با تعرفه‌ی ۵۰ درصدی بر تمامی کالاهای صادراتی خود به ایالات متحده مواجه خواهد شد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده تاکید کرد که این تصمیم از همین لحظه اجرایی می‌شود و هیچ کشوری از این قاعده مستثنی نخواهد بود. این اقدام راهبردی واشنگتن بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس اتخاذ شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تجهیز مجدد نظامی ایران است.

از ساعت ۳:۰۰ بامداد روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، یک آتش‌بس دوجانبه ۱۴ روزه میان ایالات متحده و ایران اجرایی شد. قرار است روز جمعه، با میانجی‌گری پاکستان، گفت‌وگوهای مستقیم دو کشور در اسلام‌آباد با هدف امضای یک توافق صلح بلندمدت آغاز شود.

درگیری نظامی میان ایران و نیروهای موسوم به محور مقاومت در عراق، لبنان و یمن با ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد و حدود ۴۰ روز به طول انجامید. این جنگ به مسدود شدن پنج‌هفته‌ای تنگه هرمز و بروز بحران اقتصادی در منطقه انجامید، اما اعلام آتش‌بس اخیر مستقیماً موجب بهبود وضعیت بازارهای بورس جهانی و کاهش قیمت نفت شده است.