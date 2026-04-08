سامانه‌های پدافند هوایی کویت و امارات متحدهآغ عربی موج گسترده‌ای از حملات پهپادی و موشکی را رهگیری کردند؛ تاسیسات نفتی کویت آسیب دیده است

با وجود اعلام رسمی آتش‌بس، سامانه‌های پدافند هوایی کشورهای کویت و امارات متحده عربی در حال مقابله با موج گسترده‌ای از حملات موشکی و پهپادی ایران هستند. سعود عبدالعزیز عتوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که از ساعت ۰۸:۰۰ صبح، پدافند هوایی این کشور با حملات متراکم ایران درگیر شده است.

سخنگوی وزارت دفاع کویت تصریح کرد که نیروهای مسلح این کشور توانسته‌اند ۲۸ فروند پهپاد شلیک‌شده به سمت کویت را رهگیری و منهدم کنند. وی افزود که بخشی از این پهپادها تاسیسات حیاتی نفت و نیروگاه‌های تولید برق در جنوب کویت را هدف قرار داده‌اند که این امر خسارات مادی سنگینی به زیرساخت‌های نفتی، شبکه‌های برق و تاسیسات تصفیه‌ی آب وارد کرده است. ستاد کل ارتش کویت نیز تاکید کرده است که تمامی امکانات برای رصد و دفع این حملات به کار گرفته شده است.

هم‌زمان، وزارت امور داخلی امارات متحده عربی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است. وزارت دفاع امارات نیز تایید کرد که صداهای شنیده‌شده در مناطق مختلف کشور، ناشی از رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک و پهپادها توسط سامانه‌های دفاعی است.

مخمصه‌ی نظامی ۴۰ روزه در منطقه، که با مسدود شدن تنگه‌ی هرمز و افزایش قیمت جهانی نفت همراه بود، کشورهای منطقه و جامعه جهانی را برای یافتن راه‌حل تحت فشار قرار داد. بامداد چهارشنبه، با میانجی‌گری پاکستان، آتش‌بس دوهفته‌ای میان ایالات متحده و ایران برای آرام‌کردن اوضاع و بازگشایی مسیرهای دریایی اجرایی شد و قرار است مذاکرات صلح روز جمعه در اسلام‌آباد برگزار شود.