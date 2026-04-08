حملات گستردهی اسرائیل به لبنان؛ بیش از ۳۰۰ کشته و مجروع برجای گذاشت
اسرائیل به درهی بقاع و جنوب لبنان حمله کرد
ارتش اسرائیل با حمله به بیش از ۱۰۰ موضع حزبالله در بیروت، درهی بقاع و جنوب لبنان، زیرساختهای نظامی و یگانهای ویژهی این گروه را هدف قرار داد.
رسانههای لبنان به نقل از مقامات رسمی این کشور گزارش دادند که تنها در روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، بیش از ۳۰۰ نفر بر اثر حملات هوایی ارتش اسرائیل جان خود را از دست داده و یا مجروح شدهاند.
راکان نصرالدین، وزیر بهداشت لبنان، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ظرفیت بیمارستانها از پیکر قربانیان و مجروحان تکمیل شده است و از شهروندان خواست برای اهدای خون به مراکز درمانی مراجعه کنند. وی تاکید کرد که اسرائیل شدیدترین حملات هوایی را علیه لبنان انجام داده و بیش از ۵۰ شهر و شهرک را هدف قرار داده است. در همین راستا، مقامات امنیتی لبنان از شهروندان خواستهاند خانههای خود را ترک کرده و به خیابانها بیایند.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که دامنه حملات به لبنان گسترش یافته و مناطقی در بیروت، دره بقاع و جنوب لبنان را در بر گرفته است. بر اساس این بیانیه، مراکز فرماندهی، زیرساختهای نظامی، یگانهای ویژه (نخبه)، و سامانههای موشکی و پهپادی حزبالله هدف قرار گرفتهاند. ارتش اسرائیل خاطرنشان کرد که این عملیات بر پایه اطلاعات دقیق اطلاعاتی و برنامهریزیهای راهبردی چندهفتهای انجام شده است.