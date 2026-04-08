وزیر جنگ ایالات متحده: کمتر از ۱۰ درصد توان نظامی خود را علیه ایران به کار گرفتیم
واشنگتن برای مصادرهی ذخایر اورانیوم تهران آماده عملیات نظامی است
پیت هگست با اعلام نابودی کامل پدافند هوایی و زیرساختهای موشکی ایران، تاکید کرد که واشنگتن برای مصادرهی ذخایر اورانیوم تهران آماده عملیات نظامی است.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) در یک نشست خبری درباره توافق آتشبس میان واشنگتن و تهران، اعلام کرد که ایالات متحده به تمامی اهداف از پیش تعیینشدهی خود در این جنگ دست یافته است. وی با بیان اینکه «امروز روز بزرگی برای صلح جهانی است»، ابراز امیدواری کرد که این آتشبس پایدار بماند. به گفته وی، ایران به دلیل مواجهه با حملات نظامی ویرانگر، خود درخواست آتشبس داده است.
پیت هگست تصریح کرد که نیروهای آمریکایی نظارت دقیقی بر انبارهای اورانیوم ایران دارند. وی هشدار داد در صورتی که تهران این مواد را داوطلبانه تحویل ندهد، ایالات متحده آماده است عملیات نظامی مشابهی را اجرا کند. وی گفت: «ما میدانیم آنها چه چیزی در اختیار دارند؛ یا خودشان تحویل میدهند، یا در صورت لزوم با هر روش مناسبی آن را به دست میآوریم.» وزیر جنگ ایالات متحده با اشاره به عملیات «چکش نیمهشب» (Midnight Hammer) بهعنوان نمونهای از حملات احتمالی به تاسیسات هستهای، تاکید کرد که واشنگتن حق واکنش را برای خود محفوظ میداند.
وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد که ایران تمامی توان پدافند هوایی خود را از دست داده و در حال حاضر، آسمان این کشور تحت کنترل کامل ایالات متحده است. وی افزود که سکوهای پرتاب موشک منهدم شده و کارخانههای تولید موشک نیز بهطور کامل از بین رفتهاند. هگست همچنین خاطرنشان کرد که واشنگتن در این عملیاتها کمتر از ۱۰ درصد از توان نظامی خود را به کار گرفته است. وی در پایان تایید کرد که تمامی فرماندهان ارشد ردهاول ایران از بین رفتهاند و خلبانان آمریکایی نیز در عرض چند ساعت در خاک ایران نجات یافتهاند.
آتشبس ۱۴ روزه میان ایالات متحده و ایران از بامداد چهارشنبه اجرایی شده و قرار است مذاکرات صلح با میانجیگری پاکستان روز جمعه در اسلامآباد آغاز شود. این توافق به جنگ ۴۰ روزهای پایان داد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و موجب بحران اقتصادی و بسته شدن تنگهی هرمز شده بود.