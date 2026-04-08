گستردهترین حملات ارتش اسرائیل به لبنان؛ ۸۷ کشته در موج جدید بمبارانها
وزیر دفاع اسرائیل به رهبر جدید حزبالله لبنان هشدار داد
همزمان با آغاز عملیات زمینی، ارتش اسرائیل در کمتر از ۱۰ دقیقه بیش از ۱۰۰ موضع حزبالله را هدف قرار داد. وزیر دفاع اسرائیل به رهبر جدید این گروه هشدار داد.
وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیهای اعلام کرد که در پی حملات گستردهی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف این کشور، تاکنون ۸۷ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر مجروح شدهاند. راکان ناصرالدین، وزیر بهداشت لبنان، با اشاره به وخامت حال برخی مجروحان و ادامهی عملیات جستوجو، احتمال افزایش شمار قربانیان را بالا دانست و تأکید کرد که ظرفیت بیمارستانهای کشور به دلیل حجم بالای مجروحان تکمیل شده است. دولت لبنان همچنین کشته شدن صادق نابلسی، از فرماندهان ارشد حزبالله، در این حملات را تأیید کرد.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای این کشور در موج جدید حملات خود، طی ۱۰ دقیقه و بهصورت همزمان، حدود ۱۰۰ پایگاه و تأسیسات نظامی متعلق به حزبالله را هدف قرار دادهاند. وی به نقل از ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، تأکید کرد که ارتش از تمامی فرصتها برای تداوم این حملات بهره خواهد برد.
در همین راستا، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با تأکید بر تفکیک جنگ ایران از درگیریهای لبنان، هدف از این عملیات را رفع تهدیدات از مرزهای شمالی اسرائیل عنوان کرد. وی با صدور هشداری مستقیم خطاب به نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، گفت: «پیشتر هشدار داده بودیم که حزبالله تاوان سنگینی برای حمله به اسرائیل به نیابت از ایران پرداخت خواهد کرد؛ اکنون نوبت نعیم قاسم فرا رسیده است.»