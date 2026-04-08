پاکستان دربارهی نقض آتشبس میان ایران و آمریکا هشدار داد
اسلامآباد میزبان مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا خواهد بود
شهباز شریف با ابراز نگرانی از گزارشهای نقض آتشبس در منطقه، از تمامی طرفهای درگیر خواست ضمن خویشتنداری، به مسیر دیپلماسی پایبند باشند.
تنها چند ساعت پس از اعلام آتشبس دوجانبه میان واشنگتن و تهران در روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با انتشار بیانیهای فوری نسبت به ثبت موارد تخلف نظامی در مناطق درگیری هشدار داد. وی اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر نقض توافق در جبهههای مختلف دریافت کرده است و تأکید کرد که اینگونه رفتارها، روح روند صلح را مخدوش کرده و تلاشهای دیپلماتیک را به خطر میاندازد.
نخستوزیر پاکستان از تمامی طرفهای درگیر خواست با خویشتنداری کامل، به آتشبس دوهفتهای پایبند بمانند تا دیپلماسی بتواند نقش راهبردی خود را برای دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز و پایدار ایفا کند. این هشدار در حالی صادر شده است که اسلامآباد روز جمعه میزبان نخستین دور از مذاکرات مستقیم میان هیئتهای دیپلماتیک آمریکا و ایران خواهد بود. ناظران نظامی معتقدند وقوع درگیری در ساعات اولیهی آتشبس، نشاندهندهی حساسیت بالای شرایط میدانی و زمانبر بودن فرایند ابلاغ دستور توقف جنگ به تمامی یگانها و گروههای مسلح است.