ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه‌ی هرمز خواهان پرداخت مالیات دیجیتال یا برخورد نظامی است

هم‌زمان با آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن، اتحادیه‌ی صادرکنندگان نفت و گاز ایران اعلام کرد که برای عبور هر بشکه نفت از تنگه‌ی هرمز یک دلار مالیات دریافت می‌کند.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نفت و گاز ایران، اعلام کرد که تهران در دوره‌ی آتش‌بس موقت با ایالات متحده، برای عبور هر بشکه نفت از تنگه‌ی هرمز یک دلار مالیات وضع کرده است. وی تاکید کرد هر کشتی که مجوزهای لازم را دریافت نکند و این مبلغ را نپردازد، هدف حمله‌ی نظامی قرار خواهد گرفت.

روزنامه‌ی بریتانیایی «فایننشال تایمز» در گزارشی با پرداختن به جزئیات توافق ایران و آمریکا در خصوص تنگه‌ی هرمز، تایید کرد که ایران تصمیم دارد این مبلغ را به‌صورت الکترونیکی و از طریق ارزهای دیجیتال مانند «بیت‌کوین» دریافت کند. این اقدام با هدف دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و سیستم نظارت مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، ایران در طول دو هفته‌ی آتش‌بس این طرح را اجرایی کرده و بر بازرسی دقیق کشتی‌ها پیش از عبور پافشاری می‌کند.

تنگه‌ی هرمز یکی از راهبردی‌ترین آب‌راه‌های جهان برای انتقال انرژی به شمار می‌رود و مسدود شدن پیشین آن، موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. در حال حاضر صدها کشتی در انتظار دریافت مجوز عبور هستند. مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند که هدف اصلی از بازرسی‌ها، جلوگیری از انتقال سلاح در دوران آتش‌بس است و در صورت امتناع کشتی‌ها از پرداخت مالیات تعیین‌شده، سپاه پاسداران آن‌ها را هدف قرار خواهد داد.