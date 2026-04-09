یک مقام پیشین امنیتی سوریه به اتهام شکنجه، قتل و تجاوز به زندانیان در دادگاه‌های هلند محاکمه می‌شود

روند رسیدگی به پرونده‌ی یکی از مقام‌های ارشد امنیتی دولت بشار اسد در هلند آغاز شد. این فرد با ۲۵ عنوان اتهامی از جمله تجاوز، قتل و شکنجه‌ی زندانیان روبه‌رو است. دادستانی هلند هویت این متهم ۵۷ ساله را برای حفظ مسائل امنیتی با نام مستعار «رفیق الف» اعلام کرده است. وی در جریان برگزاری دادگاه که با حضور سه قاضی برگزار شد، تمامی اتهام‌های جنایت علیه بشریت را رد کرد و مدعی شد که خود نیز از قربانیان دولت اسد بوده است.

بر اساس پرونده‌های تحقیقاتی، این اتهام‌ها مربوط به رویدادهای سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) در سوریه است. متهم در آن زمان به‌عنوان بازجوی ارشد نیروهای دفاع ملی، از شبه‌نظامیان وابسته به دولت سوریه، در شهر سلمیه فعالیت می‌کرده است. وی در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) به‌عنوان پناهجو وارد هلند شد و در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) توسط پلیس این کشور دستگیر گردید.

محاکمه‌ی این مقام پیشین سوری بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» انجام می‌شود؛ قانونی که به دادگاه‌های هلند اجازه می‌دهد به جرایم بین‌المللی خطرناکی که در خارج از مرزهای این کشور رخ داده‌اند، رسیدگی کنند. پیش‌بینی می‌شود نشست‌های دادگاه تا پایان ماه مه (اردیبهشت) ادامه یابد و رای نهایی در ماه ژوئن (خرداد) صادر شود.