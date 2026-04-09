مقام‌های ایرانی از آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تجاوز خبر دادند

1 ساعت پیش

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون رئیس‌جمهوری ایران، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، اعلام کرد که دولت و نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هرگونه احتمال نقض آتش‌بس در آمادگی کامل به سر می‌برند. وی با لحنی هشدارآمیز تاکید کرد که هرگونه تجاوز با پاسخی تند و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تهران پیش‌تر واشینگتن را به نقض مکرر توافق متهم کرده بود.

آتش‌بس دوجانبه‌ی ۱۴ روزه میان ایالات متحده و ایران از ساعت ۳:۰۰ بامداد روز چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، وارد فاز اجرایی شد. قرار است روز جمعه، هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ی دو کشور با میانجی‌گری پاکستان، گفت‌وگوهای مستقیم خود را در اسلام‌آباد آغاز کنند تا زمینه‌ی امضای یک توافق صلح بلندمدت فراهم شود.

درگیری‌های نظامی میان ایران و جبهه‌ی مقاومت در عراق، لبنان و یمن با ایالات متحده و اسرائیل که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز شده بود، حدود ۴۰ روز به طول انجامید. این جنگ به مسدود شدن تنگه هرمز برای مدت پنج هفته و بروز بحران اقتصادی در منطقه منجر شد. با این حال، اعلام آتش‌بس موقت به‌سرعت موجب احیای بازارهای بورس جهانی و کاهش قیمت نفت شده است.