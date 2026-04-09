مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا که در هرگونه توافق جدید با تهران، باید به نگرانی‌های منطقه‌ای و برنامه‌ی موشکی ایران رسیدگی شود

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، تاکید کرد که این اتحادیه خواستار آن است که در هرگونه توافق احتمالی آینده با ایران، پرونده‌ی برنامه‌ی موشکی و فعالیت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در منطقه به‌طور قطعی تعیین تکلیف شود.

کالاس با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان کرد که اروپا تمایلی به تکرار اشتباه‌های توافق سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) ندارد. وی تصریح کرد که یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌های آمریکا و اروپا در آن زمان، عدم مشارکت دادن کشورهای خاورمیانه در روند توافق بود. توافق برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) به دلیل نادیده گرفتن برنامه‌ی موشکی و نقش منطقه‌ای گروه‌های مسلح، با اعتراض کشورهای منطقه مواجه شد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) با تصمیم دونالد ترامپ، ایالات متحده از آن خارج گردید.

در حال حاضر و با آغاز دور جدید گفت‌وگوها برای کاهش تنش‌ها، اتحادیه‌ی اروپا در تلاش است تا با مشارکت دادن کشورهای منطقه و حل‌وفصل تمامی پرونده‌های مورد اختلاف، به یک توافق راهبردی، پایدار و باثبات با تهران دست یابد.