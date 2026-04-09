تاکید رئیس اقلیم کوردستان بر تداوم هماهنگی میان پیشمرگه و نیروهای ائتلاف
بر ضرورت همکاریهای امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی در منطقه تاکید شد
نچیروان بارزانی و فرماندهی کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، بر ضرورت همکاریهای امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی در منطقه تاکید کردند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، با ژنرال کوین لامبرت، فرماندهی کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، طرفین آخرین تحولات امنیتی منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بر اساس اطلاعیهی منتشرشده، نچیروان بارزانی و ژنرال کوین لامبرت بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری میان نیروهای پیشمرگه، ارتش و نیروهای امنیتی عراق با نیروهای ائتلاف بینالمللی تاکید کردند. آنها خاطرنشان ساختند که در مرحلهی حساس کنونی، این همکاریها برای حفظ ثبات و رویارویی با چالشهای امنیتی در مناطق کوردستانی و سراسر عراق اجتنابناپذیر است.
بخش دیگری از این دیدار راهبردی به بررسی خطرات تروریسم و راههای مقابله با تهدیدهای گروه داعش اختصاص یافت. همچنین پیامدهای جنگ بر عراق و منطقه و دیگر موضوعات مورد علاقهی دو طرف، از محورهای اصلی گفتوگوی رئیس اقلیم کوردستان و فرماندهی نیروهای ائتلاف بود.