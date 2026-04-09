دیدار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با فرمانده‌ی کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه

مسرور بارزانی و ژنرال کوین لمبرت در این نشست، وضعیت امنیتیِ منطقه، راه‌هایِ مقابله با تهدیدات تروریستی و تداوم حمایتِ ائتلاف از نیروهای پیشمرگه را بررسی کردند.

روز پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، با ژنرال کوین لمبرت، فرمانده کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، وضعیت عمومیِ اقلیم کوردستان، عراق و منطقه‌ی خاورمیانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. محور اصلیِ این گفت‌وگوها، ارزیابیِ تلاش‌هایِ مشترک برای رویارویی با حملات و خطرات امنیتی علیه کوردستان و استمرار مبارزه با تروریست‌هایِ داعش بود.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در جریان این دیدار، مراتب تقدیر و تشکرِ کوردستان را بابت پشتیبانی و همکاریِ مستمر نیروهای ائتلاف ابراز داشت.

در مقابل، فرمانده کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه نیز بر تداوم حمایتِ این نیروها از پیشمرگه و اقلیم کوردستان، با هدف حفظ امنیت، تثبیت ثباتِ منطقه‌ای و مقابله با چالش‌هایِ پیش‌رو تاکید کرد.