فرماندهی نیروهای ائتلاف بر تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگه تأکید کرد
دیدار نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با فرماندهی کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه
مسرور بارزانی و ژنرال کوین لمبرت در این نشست، وضعیت امنیتیِ منطقه، راههایِ مقابله با تهدیدات تروریستی و تداوم حمایتِ ائتلاف از نیروهای پیشمرگه را بررسی کردند.
روز پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، با ژنرال کوین لمبرت، فرمانده کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، وضعیت عمومیِ اقلیم کوردستان، عراق و منطقهی خاورمیانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. محور اصلیِ این گفتوگوها، ارزیابیِ تلاشهایِ مشترک برای رویارویی با حملات و خطرات امنیتی علیه کوردستان و استمرار مبارزه با تروریستهایِ داعش بود.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در جریان این دیدار، مراتب تقدیر و تشکرِ کوردستان را بابت پشتیبانی و همکاریِ مستمر نیروهای ائتلاف ابراز داشت.
در مقابل، فرمانده کل نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه نیز بر تداوم حمایتِ این نیروها از پیشمرگه و اقلیم کوردستان، با هدف حفظ امنیت، تثبیت ثباتِ منطقهای و مقابله با چالشهایِ پیشرو تاکید کرد.