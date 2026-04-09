فیدان خواستار شمولیت لبنان در طرح آتش‌بس شد

3 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ترکیه با حمایت از طرح آتش‌بس دوهفته‌ای پاکستان، بر لزوم گسترش این توافق به لبنان و مقابله با اقدامات کارشکنانه‌ی اسرائیل تأکید کرد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری مشترک با اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، اعلام کرد که آنکارا به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای دستیابی به ثباتی پایدار و فراگیر در منطقه ادامه می‌دهد.

فیدان با اشاره به اهمیت روند آتش‌بس، ابراز امیدواری کرد که این گام تمامی مناطق پرالتهاب، به‌ویژه لبنان را در بر بگیرد. وزیر امور خارجه‌ی ترکیه ضمن اعلام حمایت قاطع کشورش از ابتکار پاکستان مبنی بر برقراری آتش‌بس دوهفته‌ای، تصریح کرد: «ما از هر تلاشی که به توقف جنگ و خونریزی منجر شود، به‌ویژه طرح ارائه‌شده از سوی پاکستان، استقبال می‌کنیم و تمامی ظرفیت‌های خود را برای موفقیت روند صلح منطقه‌ای به کار خواهیم بست.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با لحنی هشدارآمیز نسبت به مواضع اسرائیل واکنش نشان داد و افزود: «تمامی طرف‌ها باید برای مقابله با رفتارهای اسرائیل که با هدف تخریب فضای مذاکرات و ایجاد مانع در مسیر اجرای آتش‌بس صورت می‌گیرد، آمادگی لازم را داشته باشند.»

اظهارات دیپلماتیک مقام ارشد ترکیه در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش دامنه‌ی جنگ همچنان ادامه دارد.

پیش از این، بامداد چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از پایان جنگ ۳۹ روزه با ایران خبر داد و یک آتش‌بس دوهفته‌ای را اعلام کرد. در چارچوب این توافق، واشنگتن و تهران شروط یکدیگر را پذیرفته‌اند و مقرر شده است که روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، مذاکرات مستقیم میان دو طرف در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.