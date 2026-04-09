تأکید تهران و اسلامآباد بر شمولیت لبنان در توافق آتشبس
ایران نسبت به پیامدهای حملهی اسرائیل به لبنان هشدار داد
مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیامدهای حملات اسرائیل به لبنان هشدار دادند. همزمان، پاکستان بهعنوان میانجی بر لزوم گسترش توافق آتشبس به بیروت تأکید کرد.
رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران با صدور هشدارهایی صریح، بر واکنش قاطع و تعیینکننده در برابر حملات ویرانگر اسرائیل به لبنان تأکید کردند. همزمان، تحرکات دیپلماتیک برای گنجاندن لبنان در توافقات صلح منطقهای شدت گرفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، اعلام کرد که هرگونه نقض آتشبس با «پاسخی کوبنده» مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد که لبنان بخش جداییناپذیر توافق آتشبس است و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه پذیرفته نیست.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، حملات اسرائیل به لبنان را «نقض آشکار» قوانین توصیف کرد. وی با بیان اینکه «دستمان روی ماشه است و هرگز به برادران و خواهران لبنانی خود پشت نخواهیم کرد»، هشدار داد که تداوم این حملات، روند مذاکرات را بیاعتبار خواهد ساخت.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در یک نشست رسمی تأکید کرد که بیروت طرف رسمی مذاکرات است. وی خواستار آن شد که فرصت مشابه اعطاشده به ایران و آمریکا، در اختیار لبنان نیز قرار گیرد تا این کشور به بخشی از توافق آتشبس تبدیل شود. همزمان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در گفتوگوی تلفنی با شهباز شریف، همتای پاکستانی خود، خواستار ورود لبنان به چارچوب توافقات برای جلوگیری از تکرار تجاوزات شد.
دولت پاکستان که در این تحولات نقش میانجی را ایفا میکند، تداوم حملات اسرائیل را محکوم کرده است. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با تأکید بر تلاشهای صادقانهی کشورش برای صلح منطقهای، اعلام کرد که آتشبس موقت باید حتماً شامل لبنان نیز بشود.
این تحولات دیپلماتیک در پی آن رخ میدهد که اسرائیل روز گذشته شدیدترین حملات هوایی خود را علیه لبنان انجام داد. بر اساس آمارهای رسمی دفاع مدنی لبنان، این حملات منجر به کشته شدن ۲۵۴ نفر و مجروحیت ۱۱۶۵ نفر دیگر شده است.
با وجود پافشاری پاکستان بر فراگیر بودن آتشبس، آمریکا و اسرائیل تاکنون با حضور لبنان در این توافق مخالفت کردهاند؛ موضوعی که چشمانداز صلح در منطقه را در هالهای از ابهام فرو برده است.