در حالی که دبیرکل ناتو از تأثیر فشارهای دونالد ترامپ بر افزایش بودجه‌ی دفاعی این ائتلاف قدردانی کرد، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر متحدان خود را ناامیدکننده خواند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، در سخنانی در «مؤسسه‌ی سیاست‌گذاری ریگان» بر اهمیت حیاتی رهبری ایالات متحده در ائتلاف ناتو تأکید کرد. وی با قدردانی از مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش بودجه‌ی دفاعی کشورهای عضو را نتیجه‌ی مستقیم فشارهای وی دانست.

روته در این نشست اظهار داشت: «رهبری آمریکا بسیار حائز اهمیت است و من قدردان این نقش هستم. ما بودجه‌ی دفاعی خود در ناتو را افزایش داده‌ایم و به لطف رهبری ترامپ، در نشست آتی ناتو در آنکارا گام‌های بهتری برخواهیم داشت.»

دبیرکل ناتو با اشاره به تجربیات خود در دوران تصدی نخست‌وزیری هلند افزود: «در نشست ناتو در لاهه، ترامپ متحدان را به سوی یک تصمیم تاریخی هدایت کرد تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی اختصاص دهند. این رویکرد تضمین می‌کند که ناتوی آینده ائتلافی نخواهد بود که در آن متحدان به‌شکلی ناسالم به آمریکا وابسته باشند؛ بلکه واشنگتن نیز خواهد دانست که متحدانی توانمند، آماده و بااراده برای دفاع از صلح و امنیت در کنار خود دارد.»

اظهارات دیپلماتیک و قدرشناسانه‌ی دبیرکل ناتو در شرایطی بیان شد که دونالد ترامپ در همان روز، بار دیگر نارضایتی عمیق خود را از عملکرد این ائتلاف نظامی ابراز کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشال»، ضمن انتقاد شدید از متحدان بین‌المللی واشنگتن، ناتو را نهادی «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد. ترامپ در این پیام با لحنی تند نوشت: «هیچ‌کدام از این افراد، از جمله در ناتو که بسیار ناامیدکننده است، تا زمانی که تحت فشار قرار نگیرند، هیچ‌چیز را درک نمی‌کنند.»

این اظهارات ترامپ نشان‌دهنده‌ی تداوم رویکرد انتقادی وی نسبت به نحوه‌ی عملکرد متحدان اروپایی و میزان پایبندی آن‌ها به تعهدات مالی و نظامی در قبال ائتلاف آتلانتیک شمالی است و نشان می‌دهد که با وجود افزایش بودجه‌ی دفاعی اعضا، سطح انتظارات واشنگتن همچنان برآورده نشده است.