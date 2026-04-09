رؤسای جمهور ایران و ترکیه تلفنی گفتگو کردند
اردوغان بر استفاده از فرصت مذاکرات تأکید کرد
رجب طیب اردوغان در گفتوگو با مسعود پزشکیان، خواستار بهرهبرداری حداکثری از مذاکرات پیش روی تهران و واشینگتن در پاکستان برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه شد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، طی یک تماس تلفنی به بررسی تحولات منطقه پرداختند. محور اصلی این گفتوگو، مذاکرات قریبالوقوع میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در کشور پاکستان بود.
بر اساس بیانیهی رسمی نهاد ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان در این تماس خطاب به همتای ایرانی خود تاکید کرده است که مذاکرات روزهای آینده باید با بالاترین سطح اهتمام و بهمنظور تحقق صلح و ثبات راهبردی و پایدار در منطقه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
این رایزنی دیپلماتیک پس از آن صورت میگیرد که واشینگتن و تهران بهطور رسمی مشارکت خود را در مذاکراتی که با میانجیگری و میزبانی پاکستان برگزار میشود، تایید کردهاند؛ رویدادی که امیدها را برای کاهش تنشهای اخیر میان دو کشور و جلوگیری از گسترش بحران در منطقه افزایش داده است.