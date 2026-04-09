پس از پرتاب موشک از لبنان آژیر حمله هوایی در سراسر اسرائیل به صدا درآمد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اوایل امروز جمعه ۱۰ آوریل، پس از شلیک موشک از لبنان، هشدارهای حمله هوایی در سراسر اسرائیل، از جمله در مرکز تجاری تل آویو و در شهر ساحلی جنوبی اشدود، به صدا درآمد.
ادامه درگیری بین اسرائیل و حزباللهِ تحت حمایت ایران، در حال آزمایش آتشبس شکنندهای است که بین ایالات متحده و ایران حاصل شده است.
اسرائیل و حزبالله روز پنجشنبه بارها به تبادل آتش پرداختند.
فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل پس از شلیک موشک در امروز جمعه، برای چندین منطقه، از جمله منطقه تل آویو و جوامع جنوبی دور از مرز لبنان، هشدار صادر کرد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که سیستمهای دفاع هوایی حداقل یک موشک ورودی را رهگیری کردهاند.
حزبالله چندین بیانیه در تلگرام منتشر کرد و گفت که در ساعات اولیه صبح سه موج حمله موشکی و پهپادی علیه سربازان اسرائیلی در دو طرف مرز و همچنین شهری در شمال اسرائیل انجام داده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که نمایندگان دولت اسرائیل و لبنان هفته آینده در واشنگتن مذاکره خواهند کرد، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده بینالمللی مبنی بر اینکه عملیات اسرائیل در لبنان میتواند آتشبس موقت شکننده ایالات متحده و ایران را از بین ببرد.
پاکستان - که اصرار دارد لبنان نیز در آتشبس گنجانده شده است - همچنین قرار است در روزهای آینده میزبان مذاکراتی بین هیئتهای ایران و ایالات متحده برای تلاش برای پایان دادن دائمی به جنگ خاورمیانه باشد.
ایافپی/ب.ن