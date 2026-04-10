توافق واشینگتن و لندن برای تأمین امنیت تنگه هرمز

1 ساعت پیش

در پی گفت‌وگوی تلفنی میان کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دو کشور بر سر تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی جدید برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند.

دو کشور در حال تدوین یک برنامه جامع سیاسی، دیپلماتیک و نظامی هستند تا آزادی تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی را تضمین کنند.

استارمر، تأیید کرد که بررسی توانمندی‌های نظامی و نیازهای لجستیکی برای ایمن‌سازی مسیر کشتی‌ها، بخش اصلی مذاکرات او با ترامپ بوده است.

هدف این توافق، تنها محدود به این دو کشور نیست، بلکه به دنبال جذب مشارکت سایر کشورهای جهان برای ایجاد یک چتر امنیتی فراگیر در منطقه است.

هنوز جزئیات دقیقی درباره نوع نیروهای نظامی که قرار است در منطقه مستقر شوند، منتشر نشده است.

تنگه هرمز مسیر عبور حدود ۲۰٪ نفت جهان است؛ هرگونه اختلال در این آبراه، منجر به یک شوک اقتصادی جهانی خواهد شد که دامن‌گیر همگان می‌گردد.

این توافق نشان‌دهنده بازگشت تمرکز ویژه قدرت‌های غربی به ثبات خلیج فارس و آمادگی برای اقدام عملی در برابر تهدیدات احتمالی در تنگه هرمز است.

تأثیر بر اقتصاد ایران و "سفره مردم"

این ائتلاف می‌تواند یک تحریم غیررسمیِ قدرتمندتر را علیه ایران اعمال کند که پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای تهران به همراه خواهد داشت.

اخبار مربوط به احتمال درگیری نظامی یا تشدید نظارت‌های دریایی، منجر به کاهش سریع ارزش تومان در برابر دلار خواهد شد؛ چرا که بازار ایران نسبت به اخبار سیاسی به‌شدت حساس است.

ایران بخش بزرگی از کالاهای اساسی خود (مانند گندم، روغن و دارو) را از طریق دریا وارد می‌کند. حضور یک ائتلاف نظامی و احتمال بازرسی کشتی‌ها، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد که این مسئله مستقیماً بر قیمت نان و مایحتاج سفره مردم تأثیر می‌گذارد.

اگر این ائتلاف بتواند مانع فعالیت "کشتی‌های ارواح - نفت‌کش‌هایی که نفت ایران را به‌صورت قاچاق حمل می‌کنند" شود، درآمدهای دولت ایران به‌شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. این موضوع منجر به کسری بودجه شدید و فشار بر حقوق کارمندان خواهد شد.