امروز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، ارتش اسرائیل با انتشار آمار جدیدی از عملیات زمینی خود اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲ مارس گذشته تاکنون، بیش از ۴۳۰۰ مقر و پایگاه مختلف حزب‌الله هدف قرار گرفته و نابود شده‌اند.

در بیانیه ارتش آمده است: در حال حاضر پنج لشکر نظامی به صورت فشرده، عملیات‌های زمینی محدود و هدفمندی را در مناطق مختلف جنوب لبنان پیش می‌برند. نیروهای ما به یورش به پناهگاه‌های حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های نظامی این گروه متعهد هستند.

طبق گزارش‌های میدانی منتشر شده توسط ارتش، این نیروها موفق به انهدام بیش از ۲۷۰۰ زیرساخت نظامی شده‌اند. همچنین مقادیر زیادی تسلیحات شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های ضد زره، آر.پی.جی، سلاح‌های سبک و بمب‌های کنارجاده‌ای از مواضع مذکور کشف و ضبط شده است.

همچنین توانسته‌اند بیش از ۱۵۰۰ موضع نظامی حزب‌الله را تحت کنترل درآورده و از کار بیندازند. علاوه بر این، بیش از ۱۰۰۰ قبضه اسلحه و تجهیزات لجستیکی مختلف به دست این نیروها افتاده است.

ارتش اسرائیل در پایان تأکید کرد که نیروی هوایی این کشور به طور شبانه‌روزی در حال پشتیبانی از یگان‌های زمینی است. این حملات هوایی در هماهنگی کامل با واحدهای پیاده و زرهی و با هدف هدف قرار دادن کانون‌های تهدید علیه نیروهای اسرائیلی انجام می‌شود