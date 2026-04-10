مسرور بارزانی با خانواده پیشمرگه شهید "ویسی شیروانی" دیدار کرد

12 دقیقه پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، در شهر سوران با خانواده پیشمرگه شهید "ویسی آخر سعید شیروانی" دیدار و با آن‌ها ابراز همدردی کرد.

شهید "ویسی شیروانی" در پی حملات موشکی ایران به مواضع نیروهای پیشمرگه در منطقه سوران مجروح شده بود. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در این دیدار، ضمن عرض تسلیت عمیق به پدر و بستگان این شهید، یاد و خاطره جان‌فشانی‌های او را گرامی داشت.

پیش‌تر، وزارت پیشمرگه اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ۷ آوریل اعلام کرده بود که "ویسی آخر سعید شیروانی" از مجروحان حمله‌ی موشکی ۲۴ مارس به پایگاه نیروهای پیشمرگه، پس از ۱۵ روز بستری بودن در یکی از بیمارستان‌های اربیل، بر اثر شدت جراحات به کاروان شهیدان پیوسته است.

در حملات بامداد سه‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۶، شش فروند موشک بالیستیک ایرانی، پایگاه‌های تیپ هفتم پیاده‌نظام (محور یکم) و تیپ پنجم پیاده‌نظام نیروهای پیشمرگه در مرز سوران را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، ۶ پیشمرگه شهید و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در مراسم بزرگداشت این شهدا اظهار داشت: متأسفانه این پیشمرگه‌ها قربانی خیانت و اقدامی ناجوانمردانه شدند؛ این حملات بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای علیه نیروهای پیشمرگه انجام شد.

وی، با تأکید بر حفظ دستاوردهای اقلیم افزود: خون این قهرمانان است که امکان زندگی با عزت را برای مردم کوردستان فراهم کرده است. ما هرگز اجازه نخواهیم داد این فداکاری‌ها بی‌نتیجه بماند. آرمان و امیدی که شهدا جان خود را برای آن فدا کردند، روزی به ثمر خواهد رسید و ملت ما طعم آزادی و آرامش کامل را خواهد چشید.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین خاطرنشان کرد: ما بر راه شهدا پایبند خواهیم ماند. هرچند تمایلی به درگیری نداریم، اما برای دفاع از کرامت، حقوق و سرزمین‌مان از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

مسرور بارزانی در پایان با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی از اقلیم کوردستان تأکید کرد که دولت و نیروهای پیشمرگه در مسیر درست، یعنی راه شهدا و پرزیدنت مسعود بارزانی، به حرکت خود ادامه خواهند داد و تحت هیچ فشاری از انجام وظایف ملی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.