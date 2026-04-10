رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشداری بی‌سابقه و تند را خطاب به تهران صادر کرد. وی، اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور در حال بارگیری پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین تسلیحات و مهمات در کشتی‌های جنگی خود هستند تا در صورت شکست مذاکرات جاری در پاکستان، حملاتی ویرانگر را علیه ایران آغاز کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ (۱۰ آوریل ۲۰۲۶) در یک گفتگوی تلفنی با "نیویورک پست"، گفت کە تا ۲۴ ساعت آینده حقیقت ماجرا و میزان حسن نیت طرف ایرانی مشخص خواهد شد.

وی اظهار داشت: ما به زودی خواهیم فهمید که چه رخ می‌دهد. نیروهای ما در حالت آماده‌باش کامل هستند و کشتی‌های خود را با بهترین و مدرن‌ترین سلاح‌هایی که تا به حال ساخته شده، تجهیز می‌کنیم؛ تسلیحاتی بسیار پیشرفته‌تر از آنچه پیش از این برای نابودی اهداف به کار برده‌ایم.

رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز تردید نسبت به مواضع مقامات ایرانی گفت: شما با کسانی طرف هستید که نمی‌دانید راست می‌گویند یا نه. آن‌ها رو در رو به ما می‌گویند که تمام سلاح‌های هسته‌ای را کنار گذاشته و کار تمام است، اما بلافاصله در گفتگو با رسانه‌ها از ادامه غنی‌سازی اورانیوم دم می‌زنند. به همین دلیل ما در حال آزمودن آن‌ها هستیم؛ اگر به توافق نرسیم، از این تسلیحات به شکلی بسیار موثر و برای ویرانی کامل استفاده خواهیم کرد،

این اظهارات دونالد ترامپ، تنها لحظاتی پس از سفر "جی.دی. ونس"، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به مقصد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، منتشر شد.

ونس در این سفر به "استیو ویتکوف" فرستاده ویژه و "جارد کوشنر"، مشاور ارشد خواهد پیوست تا تیم مذاکره‌کننده ارشد آمریکا را برای نهایی کردن گفتگوها رهبری کنند. این تحرکات دیپلماتیک پس از آن صورت می‌گیرد که دو طرف روز چهارشنبه بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای به توافق رسیده بودند.