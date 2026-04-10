3 ساعت پیش

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی اعلام آمادگی کامل کرده‌اند. وی، این مرحله را برای آینده امنیت منطقه، "سرنوشت‌ساز" توصیف کرد.

نخست‌وزیر پاکستان اظهار داشت، هیئت‌های رسمی دو کشور، فردا (شنبه) مذاکرات مستقیم خود را در شهر اسلام‌آباد آغاز خواهند کرد. هدف از این نشست، تبدیل آتش‌بس موقت کنونی به یک صلح پایدار و همه‌جانبه عنوان شده است.

شهباز شریف در یک گفتگوی مطبوعاتی با تأکید بر اینکه کشورش تمام توان خود را برای موفقیت این فرآیند به کار خواهد گرفت، افزود: هر دو طرف مناقشه به این باور رسیده‌اند که مشکلات خود را تنها از طریق گفت‌وگو حل و فصل کنند.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که موفقیت این مذاکرات، تعیین‌کننده چشم‌انداز امنیتی منطقه در سال‌های پیش رو خواهد بود.

از واشینگتن خبر می‌رسد که "جی.دی. ونس"، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور رسمی راهی پاکستان شده است تا ریاست هیئت آمریکایی را در این دور از مذاکرات تعیین‌کننده بر عهده بگیرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، "ونس" پیش از حرکت اعلام کرده است که دونالد ترامپ، دستورالعمل‌های بسیار شفاف و چارچوب‌های دقیقی را در مورد مسیری که باید در مذاکرات اسلام‌آباد طی شود، ابلاغ کرده است.

انتظار می‌رود فردا در اولین نشست مستقیم، هیئت‌های دو طرف به ریاست محمدباقر قالیباف (از طرف ایران) و جی.دی. ونس (از طرف آمریکا) در اسلام‌آباد پشت میز مذاکره بنشینند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که چهارشنبه گذشته، ۸ آوریل ۲۰۲۶، شهباز شریف در پیامی اعلام کرد، ایالات متحده و ایران به همراه تمامی متحدانشان، بر سر یک آتش‌بس جامع و فوری به توافق رسیده‌اند.