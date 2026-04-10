وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای مشترک، از پایان آموزش غیرحضوری (آنلاین) و بازگشایی تمامی مراکز آموزشی خبر دادند.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی مدارس و دانشگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی در سراسر اقلیم کوردستان موظفند از روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (۲۱ آوریل ۲۰۲۶)، فعالیت‌های آموزشی خود را به‌صورت حضوری در کلاس‌های درس و دانشگاهها از سر بگیرند. با اجرای این تصمیم، پرونده آموزش آنلاین به‌طور کامل بسته خواهد شد.

این تصمیم راهبردی پس از آن اتخاذ شد که ایالات متحده و اسرائیل با اعلام یک آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران، به درگیری‌های نظامی پایان دادند؛ اقدامی که منجر به بازگشت ثبات نسبی به خاورمیانه و منطقه شده است.

پیش از برقراری این آتش‌بس، حملات پهپادی مکرر گروه‌های مسلح غیرقانونی در عراق به اهدافی در اقلیم کوردستان، امنیت منطقه را با چالش مواجه کرده بود. در همین راستا، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی به‌منظور حفظ جان دانش‌آموزان و دانشجویان و پیشگیری از خطرات احتمالی، آموزش حضوری را متوقف و سیستم آموزشی را به حالت آنلاین تغییر داده بودند.

اکنون با فروکش کردن تنش‌های نظامی و بهبود وضعیت امنیتی، شرایط برای حضور مجدد دانش‌آموزان و دانشجویان در محیط‌های آموزشی مهیا شده است.