فراکسیون حزب دموکرات کوردستان نشست پارلمان عراق را تحریم کرد

فراکسیون حزب دموکرات کوردستان (پارتی) در مجلس نمایندگان عراق، با صدور بیانیه‌ای رسمی از تحریم نشست روز شنبه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور خبر داد. این فراکسیون هشدار داد که هرگونه تلاش برای پیشبرد این پرونده بدون دستیابی به یک توافق ملی، عقب‌گردی خطرناک از اصول مشارکت سیاسی محسوب می‌شود.

در بیانیه‌ این فراکسیون که امروز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است: تلاش برای تحمیل عمل انجام شده و برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهور بدون بازگشت به اصول توافق و شراکت، نادیده گرفتن جوهر مشارکت ملی و نقض تفاهمات قانون اساسی است که فرآیند سیاسی کشور بر پایه آن‌ها بنا شده است.

این فراکسیون تأکید کرد که پست ریاست‌جمهوری و کاندیدای نخست‌وزیری، دو موضوع ملی جدایی‌ناپذیرند و باید در قالب یک "بسته واحد" و از طریق گفتگوهای جدی و فراگیر نهایی شوند، نه از راه به حاشیه راندن شرکای اصلی یا تحمیل کاندیداها بدون توافق پیشین.

همزمان، پرزیدنت مسعود بارزانی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) تصریح کرد: پافشاری برخی طرف‌های چارچوب هماهنگی بر تداوم روند انتخاب رئیس‌جمهور، در حالی که برخی دیگر به تعویق انداختن انتخاب نخست‌وزیر را دنبال می‌کنند، غیرقابل قبول است.

ایشان تأکید کردند که هیچ استحقاق قانونی و پست حاکمیتی نهایی نخواهد شد، مگر آنکه هر دو پرونده به صورت همزمان حل و فصل شوند تا زمینه حضور همه طرف‌ها در نشست پارلمان فراهم گردد.

لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان عراق طبق برنامه قبلی قصد دارد فردا شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، هفدهمین نشست خود را با دستور کار انتخاب رئیس‌جمهور در ساعت ۱۱:۰۰ صبح برگزار کند.