آمادگی اروپا برای پذیرش تحریمهای ترامپ در ازای بقای آمریکا در ناتو
اروپایی ها مجازات احتمالی ترامپ را میپذیرند
کشورهای اروپایی عضو ناتو ترجیح میدهند مجازاتهای احتمالی واشینگتن را بپذیرند، اما مانع از خروج ایالات متحده از این ائتلاف نظامی شوند.
روزنامهی تایمز بریتانیا گزارش داد که کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آمادگی دارند تا هرگونه تحریم احتمالی از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا را در ازای ماندن واشینگتن در این ائتلاف نظامی بپذیرند.
روز جمعه، ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، این روزنامه به نقل از چند منبع اروپایی اعلام کرد که متحدان اروپایی در ناتو بر این باورند که هرگونه اقدام تنبیهی، گزینهی بسیار مناسبتری نسبت به عملی شدن تهدید دونالد ترامپ مبنی بر خروج از این ائتلاف است.
پیش از این، روزنامهی والاستریت ژورنال در گزارشی فاش کرده بود که کاخ سفید در حال بررسی طرحی برای مجازات شماری از کشورهای عضو ناتو، بهویژه آلمان و فرانسه است. این تصمیم به دلیل امتناع این کشورها از مشارکت در ائتلاف نظامی علیه ایران اتخاذ شده و ممکن است شامل خروج نیروهای آمریکایی از پایگاههای نظامی مستقر در این کشورها باشد.
دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که پس از عدم همراهی ناتو با واشینگتن در عملیات نظامی علیه ایران، بهطور جدی به خروج از این پیمان فکر میکند. وی پاسخ متحدان آمریکا به درخواست واشینگتن را «ننگی بیپایان» توصیف و تأکید کرده بود که ایالات متحده نیازی به کمک کشورهای عضو ناتو ندارد.