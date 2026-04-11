ناوگروه هواپیمابر و هزاران سرباز آمریکایی با دستور مستقیم دونالد ترامپ راهی خاورمیانه شدند

4 ساعت پیش

روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال فاش کرد که ایالات متحده نیروی نظامی جدیدی شامل یک ناو هواپیمابر و هزاران سرباز را به خاورمیانه اعزام کرده است. این اقدام نظامی هم‌زمان با آماده‌سازی‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح میان واشینگتن و تهران در اسلام‌آباد صورت می‌گیرد.

روز جمعه، ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر «جورج اچ.دبلیو. بوش» به همراه ناوهای جنگی اسکورت آن، از اقیانوس اطلس به سمت خاورمیانه حرکت کرده‌اند. همچنین مقرر شده است در روزهای آینده، ۲۰۰۰ سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد وارد منطقه شوند. این در حالی است که شماری از جنگنده‌ها و هواپیماهای تهاجمی جدید نیز پیش‌تر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه رسیده‌اند.

استقرار این نیروها در شرایطی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید کرده است در صورت شکست مذاکرات، حملات نظامی علیه ایران را از سر خواهد گرفت. وی در مصاحبه با روزنامه‌ی نیویورک‌پست اظهار داشت که ناوهای جنگی آمریکا با بهترین مهمات آماده‌ی آغاز مجدد حملات هستند تا در صورت عدم موفقیت مذاکرات پاکستان، وارد عمل شوند.

رئیس‌جمهوری آمریکا با ابراز تردید نسبت به اظهارات مقامات ایرانی افزود که طی ۲۴ ساعت آینده شانس موفقیت مذاکرات مشخص خواهد شد. وی همچنین بازگشایی تنگه‌ی هرمز را شرطی اساسی در هرگونه توافق آتش‌بس دانست.

مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران با میانجی‌گری پاکستان، با هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی برنامه‌ریزی شده است. پاکستان پیش‌تر موفق شده بود توافقی برای اعلام آتش‌بس دوهفته‌ای به دست آورد که از بامداد چهارشنبه‌ی گذشته اجرایی شد و زمینه‌ساز پایان دادن به جنگی است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده بود.