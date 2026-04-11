گزارش اطلاعاتی آمریکا: انتقال سامانهی پدافند هوایی چین به ایران
همزمان با برقراری آتشبس موقت و شکننده خبر همکاری چین با ایران منتشر شده است
نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده اعلام کردند که پکن در بحبوحهی آتشبس شکنندهی خاورمیانه، در حال آمادهسازی محمولههای تسلیحاتی پیشرفته برای ارسال به تهران است.
رسانههای آمریکایی به نقل از آژانسهای اطلاعاتی این کشور اعلام کردند که جمهوری خلق چین در حال آمادهسازی برای ارسال یک محمولهی تسلیحاتی به ایران است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که منطقهی خاورمیانه در وضعیت یک آتشبس موقت و شکننده قرار دارد.
شبکهی خبری سیانان به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که اواخر شامگاه جمعه، ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، اطلاعاتی به دست آمده که نشان میدهد پکن همزمان با آرامش نسبی و موقت در منطقه، برای ارسال تسلیحات به تهران آماده میشود.
این شبکهی خبری به نقل از سه منبع آگاه از جدیدترین ارزیابیهای اطلاعاتی، اعلام کرد که چین در هفتههای آینده محمولهی جدیدی از سامانههای پدافند هوایی پیشرفته را تحویل ایران خواهد داد.
این تحرکات نظامی و راهبردی میان پکن و تهران در شرایطی انجام میشود که ناظران بینالمللی با دقت تحولات منطقه را زیر نظر دارند و نسبت به وخامت بیشتر اوضاع و برهم خوردن توازن امنیتی هشدار میدهند.