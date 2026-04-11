هیئت‌های عالی‌رتبه‌ی واشنگتن و تهران پس از ۴۰ روز تنش، مذاکرات بی‌سابقه‌ی خود را تحت تدابیر شدید امنیتی در اسلام‌آباد آغاز کردند

امروز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، پس از گذشت ۴۰ روز درگیری، تهدید و در نهایت اعلام آتش‌بس، مرحله‌ی جدیدی از مذاکرات میان ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آغاز می‌شود. این دور از گفت‌وگوها ماهیتی کاملاً متفاوت داشته و به‌صورت مستقیم برگزار می‌گردد.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی پاکستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ درباره‌ی نشست مستقیم هیئت‌های عالی‌رتبه‌ی دو کشور اظهار داشت: «این دور از مذاکرات متفاوت است و نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که طرفین به توافق می‌رسند یا خیر؛ اما نسبت به پیامدهای مثبت این نشست خوش‌بین هستیم.»

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت بی‌نتیجه بودن نشست امروز، آیا اسلام‌آباد میزبان دور بعدی گفت‌وگوها خواهد بود، تأکید کرد: «ما برای میزبانی از هر دور دیگری از مذاکرات آمادگی داریم، اما در حال حاضر مشخص نیست که آیا نشست دیگری در کار خواهد بود یا خیر.» اندرابی همچنین خاطرنشان کرد که پس از پایان مذاکرات امروز، مقامات پاکستان بیانیه‌ای رسمی برای افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر خواهند کرد.

ترکیب هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور

شامگاه گذشته، یک هیئت ۷۰ نفره از ایران وارد پاکستان شد که شامل ۲۶ مذاکره‌کننده و ۲۳ فعال رسانه‌ای است. ریاست این هیئت بر عهده‌ی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران است. عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران و معاونانش، علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در این ترکیب حضور دارند.

در سوی مقابل، ریاست هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بر عهده دارد. همچنین استیو ویتکاف، فرستاده‌ی ویژه‌ی ترامپ و جرد کوشنر، مشاور پیشین کاخ سفید، در این مذاکرات حاضر خواهند بود.

موضع‌گیری رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آغاز دیدارها

پیش از آغاز نشست‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد به نظر می‌رسد ایرانی‌ها نمی‌دانند که هیچ کارت فشاری جز اعمال عوارض کوتاه‌مدت بر آب‌راه‌های بین‌المللی در دست ندارند. وی همچنین مدعی شد که تنها دلیل زنده بودن مقامات فعلی ایران، انجام همین مذاکرات است.

میزبانی هتل سرینا تحت تدابیر شدید امنیتی

شعبه‌ی اسلام‌آبادِ مجموعه‌هتل‌های «سرینا» اکنون به کانون توجه جهانیان تبدیل شده است. دولت پاکستان این هتل را به‌طور کامل به هیئت‌های واشنگتن و تهران اختصاص داده و با تخلیه‌ی سایر مهمانان، آن را به یک مرکز دیپلماتیک بین‌المللی تبدیل کرده است.

این هتل پنج‌ستاره و معتبر، دارای ۳۳۴ اتاق و ۵۳ سوئیت است و معماری آن تلفیقی از هنر اصیل اسلامی و طراحی مدرن است. نیروهای امنیتی پاکستان به‌منظور حفاظت از هیئت‌ها، شعاع سه‌کیلومتری اطراف هتل را مسدود کرده و تدابیر شدید امنیتی را در منطقه اعمال کرده‌اند.