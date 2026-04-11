تکذیب ارسال تسلیحات پکن به تهران
چین اتهامات آمریکا را رد کرد
سفارت چین در واشنگتن ادعاهای مطرحشده مبنی بر ارسال سامانههای دفاع هوایی و تسلیحات نظامی به ایران را بیاساس خواند و از مقامات آمریکایی خواست از تشدید تنشها خودداری کنند.
به گزارش سرویس خبری کوردستان٢٤، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، شایعات مربوط به ارسال سلاح از سوی پکن برای هر یک از طرفین درگیر در منازعات میان ایالات متحده و ایران را قاطعانه رد کرد. وی با تاکید بر اینکه اطلاعات منتشرشده در این خصوص کاملاً دور از واقعیت است، اظهار داشت: «چین به عنوان یک قدرت بزرگ و مسئولیتپذیر، همواره به تعهدات بینالمللی خود پایبند بوده است.»
این مقام دیپلماتیک همچنین از طرف آمریکایی خواست تا از اظهارات بیاساس، مرتبط کردن مخرب موضوعات به یکدیگر و دامن زدن به تنشها دوری کند و ابراز امیدواری کرد که طرفهای درگیر، تلاشهای خود را برای آرامکردن اوضاع افزایش دهند.
واکنش رسمی پکن پس از آن صورت گرفت که سه منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا در گفتوگو با شبکه (CNN) مدعی شدند که پکن در حال آمادهسازی برای تحویل سامانههای جدید دفاع هوایی به ایران طی هفتههای آینده است.
بر اساس ادعای این منابع، تسلیحات مورد بحث شامل سامانههای موشکی دوشپرتاب ضدهوایی (MANPADS) است که تهدیدی جدی برای هواپیماهای نظامی آمریکایی در ارتفاع پایین محسوب میشود. این منابع اطلاعاتی همچنین ادعا کردهاند که چین قصد دارد برای پنهان کردن منشأ اصلی این تجهیزات، آنها را از طریق یک «کشور ثالث» به تهران منتقل کند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که وضعیت در منطقه به شدت حساس ارزیابی میشود؛ بهویژه آنکه پکن پیشتر اعلام کرده بود برای دستیابی به آتشبس شکنندهی هفتهی گذشته که به جنگ ۵ هفتهای میان آمریکا و ایران پایان داد، میانجیگری کرده است.
در همین حال، سازمانهای اطلاعاتی غربی مدعیاند که تهران قصد دارد از فرصت آتشبس برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی خود با کمک شرکای بینالمللیاش استفاده کند. اگرچه شرکتهای چینی پیش از این فناوریهای «دوگانه» (با کاربرد غیرنظامی و نظامی) به ایران فروختهاند، اما انتقال مستقیم تسلیحات از سوی دولت چین میتواند سطح جدید و بیسابقهای از همکاریهای نظامی تلقی شود.
این تنشهای رسانهای و اطلاعاتی در حالی بالا گرفته است که قرار است اوایل ماه آیندهی میلادی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به چین سفر کرده و با شی جین پینگ، همتای چینی خود، دیدار و گفتوگو کند.