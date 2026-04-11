مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از لغو حق اقامت دائم (گرین‌کارت) فرزند معصومه ابتکار، مقام سابق جمهوری اسلامی ایران و خانواده وی خبر داد. بر اساس اعلام وزیر خارجه، این افراد هم‌اکنون تحت نظر پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا هستند تا مراحل قانونی اخراج آن‌ها از خاک این کشور اجرایی شود.

امروز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، مارکو روبیو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که "سید عیسی هاشمی"، همسرش "مریم طهماسبی" و فرزندشان که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ (دوران دولت اوباما) ویزا و حق اقامت دریافت کرده بودند، دیگر مجاز به ماندن در ایالات متحده نیستند.

وزیر امور خارجه آمریکا دلیل این تصمیم را به پیشینه معصومه ابتکار، پیوند داد. روبیو، خاطرنشان کرد که ابتکار سخنگوی گروهی بود که در سال ۱۹۷۹ به سفارت آمریکا در تهران یورش برده و ۵۲ دیپلمات آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند.

روبیو، با انتقاد تند از سیاست‌های دولت‌های پیشین اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که خانواده افرادی که در ترور و آزار آمریکایی‌ها دست داشته‌اند، از مزایای زندگی در این کشور بهره‌مند شوند.

وی، در پایان تاکید کرد که در دولت ترامپ، آمریکا هرگز پناهگاهی برای مخالفان منافع واشینگتن نخواهد بود و اقدامات سختگیرانه‌ای علیه بستگان مقاماتی که در فعالیت‌های تروریستی دخالت دارند، ادامه خواهد یافت.