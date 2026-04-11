پافشاری تهران بر حق حاکمیت تنگه هرمز و وضع عوارض ترانزیتی
روزنامه "فایننشال تایمز" گزارش داد که مذاکرهکنندگان ایرانی پیشنهاد مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کردهاند و این موضوع همچنان به عنوان یکی از نقاط اصلی اختلاف در گفتگوها باقی مانده است.
امروز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، فایننشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشت: مذاکرهکنندگان ایران پیشنهاد اداره مشترک تنگه هرمز را نپذیرفتهاند. این منابع تأکید کردند که گفتگوها درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان کانون اصلی تنشها و اختلافات است.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط این روزنامه، تهران اصرار دارد که حق کنترل و نظارت بر تنگه هرمز تنها در اختیار ایران باشد. همچنین خواستار وضع مالیات ترانزیتی از کشتیهایی است که از این آبراه استراتژیک تردد میکنند.
این اختلافات در حالی تداوم دارد که تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشهای منطقهای و تضمین امنیت انتقال انرژی در این مسیر آبی حیاتی همچنان در جریان است.
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، نقشی کلیدی در ثبات بازارهای جهانی ایفا میکند.