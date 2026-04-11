بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی جدید خود با اعلام مجموعه‌ای از دستاوردهای نظامی و اطلاعاتی تأکید کرد که اسرائیل اکنون در مقتدرترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد و موفق شده است موازنه قدرت را در منطقه به نفع خود تغییر دهد.

امروز، شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور با همکاری ایالات متحده موفق شده است کارخانه‌ها، مراکز تولیدی و توان موشکی ایران را منهدم کند. وی در تشریح این حملات گفت: بزرگترین کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی ایران از بین رفته و ده‌ها تن از فرماندهان ارشد و شناورهای دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

نتانیاهو، با ادعای اینکه ایران اکنون "تضعیف شده و به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات اولیه به شهروندانش خواهان توافق است"، شرط اصلی اسرائیل برای هرگونه توافقی را "تحویل و نابودی کامل تمامی اورانیوم غنی‌شده ایران" اعلام کرد.

در خصوص جبهه لبنان، نتانیاهو، ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان نظامی حزب‌الله را یک دستاورد بزرگ توصیف کرد و افزود که هزاران موشک، زیرساخت‌های نظامی و تونل‌های این سازمان منهدم شده است. وی، مدعی شد حزب‌الله درخواست توافق داده است، اما اسرائیل دو شرط اساسی دارد، خلع سلاح کامل حزب‌الله و امضای پیمان صلح بلندمدت و پایدار.

وضعیت در غزه و جبهه سوریه

نخست‌وزیر اسرائیل در خصوص جنگ علیه حماس در نوار غزه خاطرنشان کرد که بخش‌های وسیعی از این منطقه از حضور شبه‌نظامیان پاکسازی شده و تلاش‌ها برای ایجاد منطقه امن جهت اسکان یهودیان در آن مناطق ادامه دارد.

وی همچنین درباره تحولات سوریه اعلام کرد، نیروهای اسرائیلی از سمت "جبل‌الشیخ" به سوی منطقه "یرموک" در حال پیشروی هستند تا یک کمربند امنیتی قدرتمند برای حفاظت از حاکمیت اسرائیل ایجاد کنند. نتانیاهو همچنین بر پایبندی کشورش به اتحاد و حمایت از جامعه دروزها در سوریه تأکید کرد.

تغییرات دیپلماتیک در منطقه

نتانیاهو در پایان به تغییرات در عرصه دیپلماسی اشاره کرد و گفت: کشورهایی که پیش‌تر در مقابل ما می‌ایستادند، اکنون به دلیل اقتدار اسرائیل، خواهان امضای توافق‌نامه و اتحاد با ما هستند. وی، بار دیگر تأکید کرد که اجازه نخواهند داد هیچ گروه تروریستی در منطقه رشد کرده و امنیت اسرائیل را تهدید کند.