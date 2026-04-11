موسسه‌ی علوم و امنیت بین‌المللی: وردی‌های تأسیسات هسته‌ای اصفهان به منظور پیشگری از دسترسی به آن مسدود شده‌ است

موسسه‌ی علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ایران برای جلوگیری از دسترسی احتمالی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده، ورودی‌های تاسیسات زیرزمینی اصفهان را مسدود کرده است.

موسسه‌ی علوم و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشینگتن قرار دارد، در گزارش جدیدی فاش کرد که ایران روند مسدودسازی ورودی‌های تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی در اصفهان را آغاز کرده است. این اقدام به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از هرگونه مصادره‌ی احتمالیِ اورانیوم غنی‌شده ارزیابی می‌شود که گمان می‌رود در این مکان انبار شده باشد.

بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه ثبت شده‌اند، چندین مانع جدید در اطراف ۳ ورودی اصلیِ این تاسیسات مشاهده شده است. این موانع از خاک، توده‌های آوار و حصار تشکیل شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تغییرات پس از ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) اعمال شده‌اند، چرا که در تصاویر پیش از این تاریخ، هیچ اثری از این موانع به چشم نمی‌خورد. در این گزارش تاکید شده است که بخش عمده‌ی اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران در این تاسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شود و در حال حاضر، دهانه‌ی تونل‌ها با خاک پر شده و هیچ نشانه‌ای مبنی بر بازگشاییِ آن‌ها دیده نمی‌شود.

وضعیت ورودی‌های سه‌گانه‌ی تاسیسات

- ورودی جنوبی: مسیر منتهی به این ورودی با دو مانع مسدود شده است؛ یکی از موانع از ماده‌ای نامشخص و دیگری از خاک ایجاد شده است. همچنین حضور دو خودرو در این مکان، نشان‌دهنده‌ی نظارت امنیتیِ مداوم است.

- ورودی اصلی: این بخش که به‌عنوان پایگاه خدماتی و تونل اصلی شناخته می‌شود، به‌شدت مستحکم شده و چندین مانع خاکی و ایست بازرسی در آن مستقر شده است.

- ورودی شمالی: مسیرهای اصلی و فرعیِ این ورودی با تپه‌های خاکیِ بزرگ مسدود شده و تمامیِ دروازه‌های حصارکشی‌شده نیز قفل شده‌اند.

موسسه‌ی علوم و امنیت بین‌المللی بر این باور است که هدف اصلی از این اقدام، کُند کردن روند تحرکات در اطراف ورودی‌ها و پیچیده‌تر کردن هرگونه حمله‌ی زمینیِ احتمالی به این تاسیسات است. اگرچه برداشتن این تپه‌های خاکی و موانع با استفاده از ماشین‌آلات مناسب امکان‌پذیر است، اما این فرایند زمان‌بر خواهد بود و از دسترسیِ سریعِ هر گروهی به اورانیوم غنی‌شده‌ی پنهان در زیر زمین جلوگیری می‌کند.